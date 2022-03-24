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台中砂石車駕駛遭紅火蟻咬傷昏厥 自撞路樹獲救

中央社 / 台中24日電

台中市吳姓男子日前駕駛砂石車時，突然遭紅火蟻咬傷，吳男遭咬傷後出現頭暈、四肢無力等反應，車輛失控自撞路樹，警方巡邏發現將吳男通報送醫，經治療後無大礙。

台中市警察局第六分局今天告訴中央社記者，永福派出所警員林弘恩、李裕凱於15日上午5時多執行巡邏勤務時，行經西屯區東大路、國安二路口，發現1輛砂石車自撞路樹，立即上前了解狀況。

警方發現，車上駕駛39歲吳男臉色發白、意識不清，立即聯繫救護車協助送醫，吳男在等待救護車時，還因體力不支全身癱軟，險些從駕駛座上跌落，員警見狀立即趨前攙扶，吳男經送醫治療後已無大礙。

經了解，吳男在開車途中遭紅火蟻咬傷，導致身體出現頭暈、四肢無力等劇烈反應，甚至一度失去意識，陷入昏迷狀態，才會突然失控開到對向車道，直到撞上路樹才停下，所幸警方經過及時協助送醫。

根據國家紅火蟻防治中心網站資料指出，入侵紅火蟻原分布於南美洲巴拉那河流域（包括巴西、巴拉圭與阿根廷），亞洲地區過去一直未有發現入侵紅火蟻的報告發表，在2003年9月間於桃園與嘉義地區，發現疑似入侵紅火蟻危害農地案例，經台灣大學採樣鑑定後確定是入侵紅火蟻，且陸續有農民與民眾被叮咬而送醫的案例通報。

入侵紅火蟻以腹部螫針將毒液注入皮膚，引發灼熱、疼痛和搔癢等感覺。數小時後，被螫處形成膿皰，經過10天左右便可復原，但通常會留下疤痕。若膿皰破掉，容易引起細菌感染，少數體質敏感者，可能產生過敏性休克反應，嚴重者甚至死亡。

紅火蟻 路樹 救護車

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