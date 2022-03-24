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酒駕與他車擦撞撞進咖啡店 公共危險罪送辦

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

又是酒駕釀禍，桃園中壢區中山東路三段與金鋒五街口清晨1時52分許，30歲的林姓轎車駕駛因要迴轉，與對向70歲的簡姓轎車駕駛發生碰撞，造成林男衝撞旁邊店家招牌後，衝進路旁三角窗店面的85度C咖啡店內，而簡男則衝撞進附近社區花圃，造成簡男下巴及頭部輕微受傷，經酒測發現，林男酒測值達0.27毫克，依公共危險罪移送法辦。

昨日清晨1時52分許，林男駕駛轎車沿中山東路三段往龍慈路方向迴轉往龍興路方向行駛時與沿中山東路三段往龍慈路方向行駛的簡男，在中山東路三段與金鋒五街口發生碰撞車禍後，林男的黑色轎車先擦撞路邊店家招牌後，又撞進中山東路三段85度C咖啡店內，導致店家鐵門被撞毀，轎車車頭有部分撞進店內，車頭板金也有嚴重凹陷。

而受擦撞的簡男轎車則撞進附近社區花圃，導致簡男的下巴及頭部有輕微擦傷，而林男並無受傷；經警方到場對兩人實施酒測，林男酒測值達0.27毫克，而簡男酒測值為0。

林男向警方稱自己22日24時在錢櫃喝1至2罐350毫升的啤酒至23日1時40分離開後駕車，警方依公共危險罪將林男移送法辦，後續肇事責任由警方釐清中。

這起車禍也在臉書社群流傳，有網友留言「應該是想買58，不小心開進85」、「那條路是風水不順嗎...上次另一邊路口ok被撞，這次是這邊路口85被撞」、「這樣插隊比較快」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園男酒駕撞進路邊咖啡店，車頭嚴重凹陷。記者翁唯真／翻攝
桃園男酒駕撞進路邊咖啡店，車頭嚴重凹陷。記者翁唯真／翻攝
桃園男酒駕與他車發生擦撞後，撞進路邊咖啡店。記者翁唯真／翻攝
桃園男酒駕與他車發生擦撞後，撞進路邊咖啡店。記者翁唯真／翻攝
桃園男酒駕與他車發生擦撞後，撞進路邊咖啡店。記者翁唯真／翻攝
桃園男酒駕與他車發生擦撞後，撞進路邊咖啡店。記者翁唯真／翻攝

酒測 車禍 咖啡

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