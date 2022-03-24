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金門金寧透天厝火警 消防呼籲電器不使用時要拔插頭
金門縣金寧鄉埔後一間連棟式三層樓透天民宅今天上午傳出火警，陣陣黑煙從頂樓竄出，附近住戶都被嚇到，幸好在消防人員全力灌救之下，火勢在10分鐘內即獲控制撲滅，現場無人員傷亡，詳細起火原因由消防局火調鑑識人員調查中。
金城消防分隊表示，今天上午9時47分左右，消防局救災救護指揮中心接獲報案，指稱金寧鄉埔後有民宅頂樓冒出陣陣濃煙，立即派遣金寧、金城消防分隊前往現場救災，金寧分隊由分隊長李宗其率所屬出動4車，金城分隊由副大隊長戴紹恩率所屬出動2車前往支援，現場合計派遣各式消防車5輛，救護車1輛，19名人員前往搶救，就連原本休假中的第一大隊大隊長陳叁奇，在接獲通報也趕赴現場指揮。
消防人員表示，他們在9時55分抵達現場，發現起火點連棟式3樓透天民宅，神明廳旁邊的臥房起火，陣陣白煙從破裂的門窗竄出，初期指揮官李宗其在確認屋內人員均已疏散逃生，立刻指揮布水線至3樓射水搶救，在消防人員全力灌救之下，火勢在10時1分內獲得控制，隨後10時3分立即撲滅火勢，後續進行殘火處理及排煙作業。
這場火警，沒有造成人員傷亡，經查現場燒燬窗型冷氣機及其附近木櫃、雜物等，燃燒面積約1.5平方公尺，詳細起火原因由消防局火調鑑識人員調查中。
金門縣消防局第一大隊大隊長陳叁奇呼籲民眾，一般住宅務必加裝獨立式住宅用火災警報器，以偵測火災發生並發出警報提醒民眾。他也提醒，金門近期天氣濕冷，除濕機、電暖器、吹風機及烘衣機等電器使用率大增，建議電器不使用時，要將電源插頭拔掉，不僅能預防電氣火災，也能節省能源及電費，一舉數得。
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