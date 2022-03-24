快訊

拒背婆媳不和黑鍋 張蘭火大吐露大S離婚內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門金寧透天厝火警 消防呼籲電器不使用時要拔插頭

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金寧鄉埔後一間連棟式三層樓透天民宅今天上午傳出火警，陣陣黑煙從頂樓竄出，附近住戶都被嚇到，幸好在消防人員全力灌救之下，火勢在10分鐘內即獲控制撲滅，現場無人員傷亡，詳細起火原因由消防局火調鑑識人員調查中。

金城消防分隊表示，今天上午9時47分左右，消防局救災救護指揮中心接獲報案，指稱金寧鄉埔後有民宅頂樓冒出陣陣濃煙，立即派遣金寧、金城消防分隊前往現場救災，金寧分隊由分隊長李宗其率所屬出動4車，金城分隊由副大隊長戴紹恩率所屬出動2車前往支援，現場合計派遣各式消防車5輛，救護車1輛，19名人員前往搶救，就連原本休假中的第一大隊大隊長陳叁奇，在接獲通報也趕赴現場指揮。

消防人員表示，他們在9時55分抵達現場，發現起火點連棟式3樓透天民宅，神明廳旁邊的臥房起火，陣陣白煙從破裂的門窗竄出，初期指揮官李宗其在確認屋內人員均已疏散逃生，立刻指揮布水線至3樓射水搶救，在消防人員全力灌救之下，火勢在10時1分內獲得控制，隨後10時3分立即撲滅火勢，後續進行殘火處理及排煙作業。

這場火警，沒有造成人員傷亡，經查現場燒燬窗型冷氣機及其附近木櫃、雜物等，燃燒面積約1.5平方公尺，詳細起火原因由消防局火調鑑識人員調查中。

金門縣消防局第一大隊大隊長陳叁奇呼籲民眾，一般住宅務必加裝獨立式住宅用火災警報器，以偵測火災發生並發出警報提醒民眾。他也提醒，金門近期天氣濕冷，除濕機、電暖器、吹風機及烘衣機等電器使用率大增，建議電器不使用時，要將電源插頭拔掉，不僅能預防電氣火災，也能節省能源及電費，一舉數得。

金寧鄉埔後透天厝傳火警，幸好在消防人員全力灌救之下，火勢在10分鐘內即獲控制撲滅，但屋內冷氣機都被燻黑，損失不小。圖／金門縣消防局提供
金寧鄉埔後透天厝傳火警，幸好在消防人員全力灌救之下，火勢在10分鐘內即獲控制撲滅，但屋內冷氣機都被燻黑，損失不小。圖／金門縣消防局提供
金寧鄉埔後一間連棟式三層樓透天民宅今日傳出火警，陣陣黑煙從頂樓竄出，附近住戶都被嚇到，幸好在消防人員全力灌救之下，火勢在10分鐘內即獲控制撲滅。圖／金門縣消防局提供
金寧鄉埔後一間連棟式三層樓透天民宅今日傳出火警，陣陣黑煙從頂樓竄出，附近住戶都被嚇到，幸好在消防人員全力灌救之下，火勢在10分鐘內即獲控制撲滅。圖／金門縣消防局提供

金門 火災

延伸閱讀

金門交通圖書券擬改線上遭議 縣府排除疑慮再上路

南投小學深夜傳火警嚇壞居民 竟是螞蟻惹禍

高雄鳳山凌晨火警 鐵皮屋早餐店起火…後方放著瓦斯

1人服務1774人！高市議員爭取補足消防人力與多開缺

相關新聞

影／逆子扛三桶汽油縱火 母子3人都被燒傷

南投市昨天傍晚發生縱火案件，41歲廖姓男子因為不滿母親管教，竟買汽油潑灑在彰南路自家門口並點燃，火勢蔓延到門外機車鄰宅，...

轉運站借錢姐竟是男扮女裝 原來就是北車詐騙慣犯

日前市府轉運站，多名女子遭一名長髮女子以沒錢回南投的理由糾纏借錢，最後有5名女子被詐騙借出500元至3000元，轄區信義...

台中大里某國中今中午一男學生墜樓 送醫傷重不治

台中市大里區今天近中午驚傳一名國中一年級男學生從五樓高墜樓，台中市消防局在上午11時54分獲報後，立即趕往救護，消防隊抵...

搶超商拿雙刀猛砍警察 落網還封自己「中華民國皇帝」

台中市賴姓男子疑精神不穩，清晨到北屯1間超商亮出菜刀搶走5包香菸，警方獲報到他家查訪時，賴持雙刀朝3名警員猛揮，經警察拿...

影／砂石車司機被紅火蟻咬傷昏迷 自撞路樹警救援

吳姓砂石車司機15日晚間，行車途中被紅火蟻咬傷，致頭暈一度失去意識，失控開到對向車道撞上路樹，經巡邏警車發現通報消防人員...

新莊貨車修理廠大火...10鋼瓶連聲爆 毀3貨車燒6坪

昨天深夜11時許，新北市新莊區環漢路3段一間汽修廠，突竄出大量火煙，導致廠內10多支乙炔鋼瓶爆炸，警消獲報趕抵灌救，30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。