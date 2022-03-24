影／3惡煞闖民宅綁人搶8萬 警追查...是欠債的自導自演

新北市淡水區李姓男子，今年1月被人催討8萬元借貸無力還錢，竟自導自演一齣惡煞綁人搶劫戲碼，後經債主江男發現怪異報警，警方調閱監視器畫面追緝，於這月22、23兩日，將主嫌李男等4人逮捕到案，警詢後依強盜罪嫌移送法辦，檢方複訊後裁定4人各依1到3萬元交保後傳。

據了解，29歲李姓主嫌與江姓債權人互為好友，多年前李男向江男借款8萬元應急，幾次催討李卻未還。不久，李男便與程（33歲）、范（22歲）、謝（24歲）等3男共組詐騙集團，到大陸四處詐騙。

今年1月詐團解散，李男返台。江男得知多方打聽，準備向李男要回借款，但李男無力還錢，竟找來程、范、謝等3人，準備自導自演一齣搶劫戲碼，李男對3夥明說，事成之後會把其中3萬元均分給他們。

今年1月4日當晚近9時許，李男提領8萬元台幣，假意來到江男位於三芝區中正路二段住處當面還債。兩人才坐下泡茶不久，程、范、謝等3人便闖入江男住處，隨即將李、將兩人綑綁雙手雙腳、蒙眼，搶走8萬元後逃逸。

事後，李、江兩人脫困，李向江表示要去報警，人一離開竟又像之前一樣「人間蒸發」事隔兩個多月，江南實在找不到李男下落，回想整起事件，又覺得哪裡怪異，於這月20日向轄區警報案。