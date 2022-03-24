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政院要修消防法 安全違規恐開罰30萬

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

內政部24日通過《消防法》部分修正草案，未來被查到有消防缺失將直接開罰。（Photo on Pixabay）
內政部24日通過《消防法》部分修正草案，未來被查到有消防缺失將直接開罰。（Photo on Pixabay）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】以後營業場所消防設備遭抽查若有缺失，將直接開罰最高30萬元！行政院24日宣布將《消防法》部分修正草案送交立法院，未來營業場所消防安全設備等有故障將不再給予限期改善，會直接開罰，且給予消防人員勒令停工的權限。另外，針對兵役役期是否要延長，行政院發言人羅秉成表示，還在討論，尚未獲得共識。

違規業者直接開罰

近年國內發生多起大樓大火事件，引發各界關注。內政部表示，以往營業場所消防安全設備等有故障或缺失，會先給予限期改善，未改善再予處罰。為強化營業場所負責人維護消防安全設備之責任，本次修法後不會再給予限期改善，只要檢查發現缺失就直接開罰，且罰鍰額度從原本6千至5萬元，提高到2萬至30萬元。

內政部官員說，這次修法同步新增消防人員在第一線查核施工中「消防防護計畫」時，如有發生火災致生重大損害之虞，得勒令管理權人停工，防護計畫如未經所在地主管機關備查，不得擅自復工。同時並增訂液化石油氣容器零售業者，需設置安全技術人員，執行供氣安全檢查。

另外，也強化石油煉製業等場所發生災害通報責任，新增35條之1的罰則，若未儘速通報，將處10到50萬元罰鍰；消防機關之人員、車輛進入搶救時，該場所人員不得規避、妨礙或拒絕，違者可處2到10萬元罰鍰。內政部消防署長蕭煥章表示，這是為了因應錢櫃大火而進行的法規調整。

役期延長牽涉廣泛

針對近日內政部聯合地方政府對房市進行抽查，57件中有40件不合格一事，內政部次長花敬群解釋，40件中有23件屬於輕度違規，但其中有7件事重大違規，包括紅單轉售、消費者保護不完整等，過去都是建議地方政府輕罰，這次會採加重處分，最高可每戶棟罰100萬。

針對兵役役期，羅秉成則說，疫情恐會影響青年就業者進入市場，不是說延就延，且相關訓練的內容也是規畫重點，如果疫情回歸1年就不用修法，若要差過1年則要國防部與內政部跨部會送案，因此還要再進行多方對話、蒐集意見後才會決定是否要延長。

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