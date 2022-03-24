屏東偏僻農地偷堆廢木材 環保局暗中監控逮1人扣1車

去年3月屏東縣萬巒鄉一處違法堆置大量廢木材地發生火災，縣環保局近日發現同一業者又在南州鄉一處偏僻地點堆置廢木材，稽查人員使用科技設備監控與蒐證，暗中觀察業者出現時間及頻率，埋伏的稽查員22日發現又有曳引車載來滿滿的廢木材進場準備堆置，當場包圍並用稽查車擋住出入口，訊後將吳姓業者依違反廢棄物清理法移送屏東地檢署偵辦。

縣環保局表示，當場查獲1輛滿載廢木材準備棄置的曳引車，現場推估已被堆置約10車的廢木材，東港警分局也派出警力到場支援，吳姓業者非法堆置廢木材的行為已違反廢棄物清理法第46條規定，帶回警局製作筆錄後移送屏東地檢署偵辦，載滿廢木材的曳引車屬於犯罪工具，檢察官指示查扣，讓業者無法再犯。