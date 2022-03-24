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屏東偏僻農地偷堆廢木材 環保局暗中監控逮1人扣1車

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

去年3月屏東縣萬巒鄉一處違法堆置大量廢木材地發生火災，縣環保局近日發現同一業者又在南州鄉一處偏僻地點堆置廢木材，稽查人員使用科技設備監控與蒐證，暗中觀察業者出現時間及頻率，埋伏的稽查員22日發現又有曳引車載來滿滿的廢木材進場準備堆置，當場包圍並用稽查車擋住出入口，訊後將吳姓業者依違反廢棄物清理法移送屏東地檢署偵辦。

縣環保局表示，當場查獲1輛滿載廢木材準備棄置的曳引車，現場推估已被堆置約10車的廢木材，東港警分局也派出警力到場支援，吳姓業者非法堆置廢木材的行為已違反廢棄物清理法第46條規定，帶回警局製作筆錄後移送屏東地檢署偵辦，載滿廢木材的曳引車屬於犯罪工具，檢察官指示查扣，讓業者無法再犯。

環保局說，為嚴密阻絕非法棄置廢棄物行為，會從廢棄物堆中翻找、搜查相關跡證，在最短時間內掌握涉案對象，自108年8月起執行「天羅地網」行動，運用科技設備和儀器監控蒐證，已移送地檢署偵辦案件達57件，並查扣包括大貨車及怪手共18部大型犯罪機具；環保局、警察局、地檢署共同打擊環保犯罪，讓非法棄置廢棄物行為「無所遁形」，捍衛屏東環境品質。

屏東縣環保局近日發現月州鄉一處偏僻地非法堆置廢木材，埋伏稽查員22日發現又有曳引車載來滿滿的廢木材進場準備堆置，當場包圍查獲。圖／環保局提供
屏東縣環保局近日發現月州鄉一處偏僻地非法堆置廢木材，埋伏稽查員22日發現又有曳引車載來滿滿的廢木材進場準備堆置，當場包圍查獲。圖／環保局提供
屏東縣環保局近日發現月州鄉一處偏僻地非法堆置廢木材，埋伏稽查員22日發現又有曳引車載來滿滿的廢木材進場準備堆置，當場包圍查獲。圖／環保局提供
屏東縣環保局近日發現月州鄉一處偏僻地非法堆置廢木材，埋伏稽查員22日發現又有曳引車載來滿滿的廢木材進場準備堆置，當場包圍查獲。圖／環保局提供
屏東縣環保局近日發現月州鄉一處偏僻地非法堆置廢木材，埋伏稽查員22日發現又有曳引車載來滿滿的廢木材進場準備堆置，當場包圍查獲。圖／環保局提供
屏東縣環保局近日發現月州鄉一處偏僻地非法堆置廢木材，埋伏稽查員22日發現又有曳引車載來滿滿的廢木材進場準備堆置，當場包圍查獲。圖／環保局提供

廢棄物 屏東縣 警察

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