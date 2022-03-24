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台中大里某國中今中午一男學生墜樓 送醫傷重不治
台中市大里區今天近中午驚傳一名國中一年級男學生從五樓高建築物墜樓，台中市消防局在上午11時54分獲報後，立即趕往救護，消防隊抵達時，但這男學生已經沒有生命跡象，立即送往大里仁愛醫院急救，經醫師搶救仍不治。
台中市教育局說明，初步了解，該名學生個性內向，過去並沒有輔導紀錄，今天學校舉行月考，上午剛考完，國一課業不繁重，校方已連繫上男學生父母了解情況；這名男學生是學校一棟五樓建築墜樓，由於當時正值下課時段，校方詢問其他學生，沒有學生看到男學生，因此校方正在調閱監視器釐清當時的情況。
大里仁愛醫院表示，國中生經搶救，稍早宣告不治。
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