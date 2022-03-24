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影／逆子扛三桶汽油縱火 母子3人都被燒傷

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投市昨天傍晚發生縱火案件，41歲廖姓男子因為不滿母親管教，竟買汽油潑灑在彰南路自家門口並點燃，火勢蔓延到門外機車鄰宅，廖姓男子、母親和弟弟被燒傷，還好警方趕到持滅火器將3人火苗撲滅，送醫治療，幸好無生命危險，警方也逮捕廖姓男子，並依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，廖姓男子打零工維生，情緒相當暴躁，之前就有縱火前科，讓家人、鄰居相當頭痛。最近並因生活小事被母親提醒，他嫌母親嘮叨碎碎念，相當不滿。

未料，昨天下午4時，他騎車到附近加油站買汽油，用礦泉水瓶裝了3桶15公升汽油，回家用潑灑在道路、騎樓，並揚言要點火燒機車。

南投分局半山派出所獲報後，巡佐張仕謀及警員陳芳瑜立即趕往現場，但廖男不聽家人和鄰居勸解，突然以打火機點燃汽油，廖母趕緊逃出屋外，但衣物被火燒到，廖姓男子和弟弟身上也著火，張仕謀2人見情況緊急，拿著滅火器撲滅三人身上火苗，另有一名鄰居遭嗆傷，送往醫院治療，但住家大門和兩輛機車被燒的只剩廢鐵。

廖姓男子全身24%二至三度的燒燙傷，目前仍在加護病房治療。廖母下半身25%二度至三度燒燙傷；廖弟則是全身30%三度燒燙傷；警方依公共危險罪將全案移送南投地檢署，並將調查廖姓男子是否涉及其他刑案。

廖姓男子將汽油潑灑在家門口、機車上並點燃，造成母子三人被燒傷。圖／讀者提供
廖姓男子將汽油潑灑在家門口、機車上並點燃，造成母子三人被燒傷。圖／讀者提供
廖姓男子點火引燃汽油，造成三人被燒傷，還好警方趕到持滅火器撲滅火勢。圖／讀者提供
廖姓男子點火引燃汽油，造成三人被燒傷，還好警方趕到持滅火器撲滅火勢。圖／讀者提供

南投 縱火 加油站

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