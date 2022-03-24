轎車失速打滑連撞2車及看板 駕駛送醫排除酒駕

台南市永康區昨深夜發生轎車自撞，男子駕車不明原因疑天雨路滑失速打滑，連續擦撞2輛停放於私人地無牌自小客車及廣告看板輕傷送醫，警排除酒駕，詳細肇事原因仍待釐清。

這起車禍發生在昨深夜11點51分，地點在永康區永康區中華路附近，當時21歲鄭男開車由東往西來到中華路該路口，當時不明原因失速打滑，擦撞2台停放路旁轎車及加油站廣告看板、旗子底座，鄭身上多處挫傷意識清楚，警排除酒駕，並送永康奇美醫院治療。

警方呼籲， 天雨路滑容易造成交通事故意外，雨天地面潮濕造成車輪抓地力較差，如行駛速度較快，而遇有突發狀況瞬間煞車，通常會導致傳動輪（後輪）鎖死造成車輛打滑，雨天切勿超速行駛。