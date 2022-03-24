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轎車失速打滑連撞2車及看板 駕駛送醫排除酒駕

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市永康區昨深夜發生轎車自撞，男子駕車不明原因疑天雨路滑失速打滑，連續擦撞2輛停放於私人地無牌自小客車及廣告看板輕傷送醫，警排除酒駕，詳細肇事原因仍待釐清。

這起車禍發生在昨深夜11點51分，地點在永康區永康區中華路附近，當時21歲鄭男開車由東往西來到中華路該路口，當時不明原因失速打滑，擦撞2台停放路旁轎車及加油站廣告看板、旗子底座，鄭身上多處挫傷意識清楚，警排除酒駕，並送永康奇美醫院治療。

警方呼籲， 天雨路滑容易造成交通事故意外，雨天地面潮濕造成車輪抓地力較差，如行駛速度較快，而遇有突發狀況瞬間煞車，通常會導致傳動輪（後輪）鎖死造成車輛打滑，雨天切勿超速行駛。

在彎曲幅度較大的路段更須提早減速，預留安全反應的時間與空間，避免車輛因打滑而衝出路外或駛入對向車道，更不要隨意變換車道、車輛間保持安全間距或停車距離，以提高行車安全。

台南永康昨深夜轎車失速打滑連撞2車及看板。圖 ／讀者提供
台南永康昨深夜轎車失速打滑連撞2車及看板。圖 ／讀者提供

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