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影／火暴男行車急往左切 不爽被按喇叭 逼車嗆人輸贏
新北市林口區吳姓男子，昨天中午駕車行經文化一路一段準備左轉忠孝路，卻不滿遭後方鍾男鳴按喇叭，竟逼攔鍾車，還一度作勢毆打鍾男，鍾男右前座友人報警，吳男才作罷離去。事後鍾男友人將過程上傳臉書，並報警處理。目前警方已通知吳男到案說明，朝恐嚇、妨害自由等罪嫌偵辦。
經查證，吳姓男子（47歲），昨天中午12時許，駕車行經行駛文化一路一段，準備左轉忠孝路，疑因未注意，另輛鍾男（32歲）所駕駛的汽車從後駛來，吳男竟從中間車道向左急切內側，鍾男嚇到鳴按一聲喇叭示警。
不料，此舉卻惹火吳男，長按喇叭惡意逼車，甚至還開車門，刻意撞擊鍾男右前座車門，不但如此，吳男穢語飆罵嗆對「叫人來啊！」鍾男右前座女性友人也不甘示弱回嗆「來啊！明明就是你先切車的，還要……」雙方爆發激烈口角。
過程中，吳男一度下車，打開鍾男駕駛座車門，對著鍾男說「順便教你甚麼帶種……你是不是男人啊！」等話，還數度作勢毆打鍾男，最後鍾男友人報警，吳男才作罷離去。事後，鍾男到派出所報案，對吳男提告恐嚇及妨害自由，鍾男友人則將事發過程錄影上傳臉書《爆料公社》貼文陳述經過。
對此，轄區警方表示，目前警方已調閱事發路口監視器畫面，以車追人鎖定吳姓男子涉嫌，後續將依法通知他到案說明，警詢後將依恐嚇、妨害自由等罪嫌函送法辦。呼籲民眾，遇有糾紛應立即報警處理，由警方依法處置或排解，避免糾紛擴大引發衝突，一不小心觸法更是損人不利己！
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