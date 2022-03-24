南投小學深夜傳火警嚇壞居民 竟是螞蟻惹禍

南投埔里愛蘭國小日前深夜火災警鈴聲突然大作，驚動警方、消防隊，更嚇壞周邊居民，經清查未見火源，確認是虛驚一場，但警鈴響了1個多小時才停止，擾人清夢，校長為此發文向鄰里致歉，而這起烏龍火警的禍首竟是一群「螞蟻雄兵」。

據了解，前天（22日）凌晨4時許，愛蘭國小內的火災警報器突然大作，尖銳的警鈴聲吵醒當地愛蘭、鐵山社區居民，不少民眾以為學校失火嚇壞了，也驚動警方、消防派員滅火，所幸經清查，校園內未有火源是虛驚一場，眾人才鬆了口氣。

只不過，校園現場已確認火警狀況解除，火災警鈴聲卻持續大作，擾人清夢，吵得周邊居民無法入睡，不少人因此報警稱妨礙安寧，派出所員警報案電話接不完，警鈴就這樣響了1個多小時，直到將近清晨6時才停止，社區這才會恢復寧靜。

但火警烏龍事件驚擾鄰里，愛蘭國小校長邱國峰昨也在臉書發文致歉，他指出，事發當天清晨5時40分獲報後，立刻趕赴學校處理，而將火災受信總機復歸，警報聲即停止，現在已請廠商檢修，也再次鄭重向被影響睡眠的社區居民道歉。

而經廠商仔細檢修校園火警設備，發現竟是「螞蟻雄兵」惹禍，邱表示，成群螞蟻以煙霧偵測器為家，在偵測器內築巢活動，可能因此觸動警報，導致學生活動中心內的火災受信總機鈴聲大作，目前已將螞蟻清除，後續將加強螞蟻防治工作。