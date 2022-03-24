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影／夫騎車返家妻突昏厥倒地 海山警CPR加AED救回一命
新北市黃姓男子前晚騎機車返家，行經板橋區三民路口，後座妻子姓婦人於停等紅燈時突昏厥倒地，海山警分局埔墘所員警巡邏路過見狀，連忙衝回派出所拿自動體外心臟去顫器（AED）加CPR先予以急救，再由隨後到場的救護人員接手送醫，成功救回一命。
22日晚間8時許，海山警分局埔墘派出所員警王羽萱、曾文宏二人巡邏路過板橋三民路與中山路口，民眾攔車報案稱有婦人在中山路與三民路口昏倒，員警發現67歲徐姓婦人乘坐機車等候紅綠燈時，忽然失去意識昏厥倒地，一名員警先撥打119再跑回派出所拿取AED（自動體外心臟去顫器），另一人現場立即實施CPR急救；等取得AED後，由AED判斷患者不適合實施電擊，警員王羽萱、王宣賀及徐偉皓輪流實施CPR，同時分批協助疏導交通。
直到119救護人員到場接續急救，由徐婦丈夫黃男陪同送往亞東醫院，婦人到院前已恢復意識，生命跡象穩定，家屬非常感激警方及救護人員的協助。
海山警分局長周振安表示，AED是能夠自動偵測傷病患心律脈搏並施以電擊，使心臟恢復正常運作的儀器，因使用的方式較為容易，也有人稱為「傻瓜電擊器」。目前在所屬的5個派出所及交通分隊均設有AED，萬一發生急難時能夠發揮救命功能，減少憾事發生。
警方呼籲，民眾如果發現有身體不適者，第一時間應立即撥打119求救，也可就近至警察機關尋求協助，冷靜依循救護人員的指引施行CPR急救，讓患者保持血液循環腦部有氧氣供應，提升存活機會，以挽救寶貴生命。
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