桃園4處內車道旁機車左彎專用道 受車道地形影響設計

桃園中壢區由內壢往中壢市區方向，於延平路及中華路二段位置分叉成一個Y字路口，不過以往常見的機車待轉格在這裡卻看不見，反而是以內側車道的機車左彎專用道代替，桃市府交通局交通工程科指出，因當地的道路設計限制，因此採取左彎專用道方式。

交工科表示，桃園共有4處的道路都是如此設計，分別在桃園春日路，往北經國路口、振興路，往北西勢湖路口、華亞三路口，主要因為路口車流量太大，會容納不下這麼多車，受限於道路原先條件，才會這樣規劃。

有去年剛到桃園讀書的徐同學指出，自己剛來人生地不熟時，騎經中華路二段時，時常騎錯車來不急切進去左彎專用道，經過幾次後才記得這裡的道路規劃。

交工科表示，一個待轉格至少要有2公尺的空間，約莫一機車的長度，若車流量大的地方則會橫向加寬來因應，或是像內壢加工區附近的中華路一段及自強一路的T字路口，設計成外側車道機車左彎專用道方式，不過因最外側機車左彎專用道需有獨立的紅綠燈時相，會壓縮到其他車道的通過時間，因此中華路二段經過多次修正評估最後才會採取內車道旁的左彎專用道方式，讓機車和汽車一同前進。

交工科指出，桃園4處的機車左彎專用道都有提前放上提醒告示牌告知用路人，呼籲民眾多加注意，提前準備勿硬切進去。