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童理髮完沒等到媽就冒雨走回家 熱心巡警帶返所助團圓

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男童昨天晚上由母親帶至大園市區剪頭髮，但剪完後等不到媽媽來接，便獨自冒寒風細雨走回家；巡邏員警正好經過，隨即上前關心並將他帶返所，而剛好男童的媽媽也到派出所尋人，在警方幫助下母子順利團圓。

大園警分局指出，大園派出所員警於昨天晚上8點多，巡邏行經大觀路299號附近，發現一名11歲黃姓男童走在路邊，身旁也未見大人陪同，由於當下時間已晚，員警立即上前關心。

黃姓男童向警方表示，媽媽帶他到市區剪頭髮，期間媽媽說要去書店買東西，要他剪完頭髮後在店裡等，但他等了一會兒，媽媽都沒有出現，就決定自己走回家。

員警詢問男童的住處，發現還有2公里的路程，加上天色已晚、起風下雨，見他只穿短褲恐受涼，又擔心他獨自一人走在大馬路上會有危險，便先將他帶返所休息。

員警將男童帶回大園所後不久，母親也到派出所詢問，見兒子平安無事，終於鬆了一口氣，並將兒子擁入懷中告誡他不要再犯，同時也感謝警方的熱心協助，讓他們母子倆順利團圓。

黃姓男童（左一）剪完頭髮沒等到母親（左二），便獨自走路回家，被熱心巡警發現並帶回派出所，母子團聚。記者楊湛華／翻攝
黃姓男童（左一）剪完頭髮沒等到母親（左二），便獨自走路回家，被熱心巡警發現並帶回派出所，母子團聚。記者楊湛華／翻攝

桃園

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