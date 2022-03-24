轉運站借錢姐竟是男扮女裝 原來就是北車詐騙慣犯

日前市府轉運站，多名女子遭一名長髮女子以沒錢回南投的理由糾纏借錢，最後有5名女子被詐騙借出500元至3000元，轄區信義警分局24日拘提到案，發現長髮女子就是惡名昭彰的「北車借錢哥」詹姓男子（31歲），他在北車借錢犯行曝光後，又男扮女裝在市府轉運站騙人。

詹姓男子從2010年起，長期在台北車站，向路人謊稱生活困難要借錢回南部奔喪，至少以此手法行騙數十次，台北地檢署日前已先以借錢犯行起訴詹男詐騙。詹男去年11月，又以奔喪為由，騙取8600元未遂，一度遭收押；北檢23日再依詐欺罪起訴詹男。

詹姓男子在北車犯行不斷曝光，轄區警方更因此盯上他，詹嫌竟異想天開，男扮女裝跑到市府轉運站繼續詐騙。