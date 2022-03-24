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轉運站借錢姐竟是男扮女裝 原來就是北車詐騙慣犯

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

日前市府轉運站，多名女子遭一名長髮女子以沒錢回南投的理由糾纏借錢，最後有5名女子被詐騙借出500元至3000元，轄區信義警分局24日拘提到案，發現長髮女子就是惡名昭彰的「北車借錢哥」詹姓男子（31歲），他在北車借錢犯行曝光後，又男扮女裝在市府轉運站騙人。

詹姓男子從2010年起，長期在台北車站，向路人謊稱生活困難要借錢回南部奔喪，至少以此手法行騙數十次，台北地檢署日前已先以借錢犯行起訴詹男詐騙。詹男去年11月，又以奔喪為由，騙取8600元未遂，一度遭收押；北檢23日再依詐欺罪起訴詹男。

詹姓男子在北車犯行不斷曝光，轄區警方更因此盯上他，詹嫌竟異想天開，男扮女裝跑到市府轉運站繼續詐騙。

信義警分局獲報後成立專案小組，確認長髮女子就是詐欺慣犯詹姓男子，他以假髮及側背包扮女裝，在捷運站與轉運站等人潮密集處所，隨機向路人搭訕詐財，警方聲請拘票，24日將詹嫌拘提到案，並查扣作案用假髮、側背包、手機及不法所得800元，後續將依詐欺罪嫌移送偵辦。

日前曝光的市府轉運站借錢姐，原來就是北車詐騙詹姓慣犯男扮女裝繼續騙錢。記者廖炳棋／翻攝
日前曝光的市府轉運站借錢姐，原來就是北車詐騙詹姓慣犯男扮女裝繼續騙錢。記者廖炳棋／翻攝
日前曝光的市府轉運站借錢姐，原來就是北車詐騙詹姓慣犯男扮女裝繼續騙錢。記者廖炳棋／翻攝
日前曝光的市府轉運站借錢姐，原來就是北車詐騙詹姓慣犯男扮女裝繼續騙錢。記者廖炳棋／翻攝
日前曝光的市府轉運站借錢姐，原來就是北車詐騙詹姓慣犯男扮女裝繼續騙錢。記者廖炳棋／翻攝
日前曝光的市府轉運站借錢姐，原來就是北車詐騙詹姓慣犯男扮女裝繼續騙錢。記者廖炳棋／翻攝
日前曝光的市府轉運站借錢姐，原來就是北車詐騙詹姓慣犯男扮女裝繼續騙錢。記者廖炳棋／翻攝
日前曝光的市府轉運站借錢姐，原來就是北車詐騙詹姓慣犯男扮女裝繼續騙錢。記者廖炳棋／翻攝

詐騙 詐欺 台北車站

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