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影／假檢警、網路交友 汐警行員阻詐105萬

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市汐止區茄苳路71歲謝姓婦人日前打電話到汐止警分局長安派出所詢問有檢察官要來家裡拿錢，隨後又至派出所內詢問，所長柯順雄知悉後即檢視婦人手機詐騙集團所傳公文，打電話到汐止警分局長安派出所詢問有檢察官要來家裡拿錢，與婦人深入了解後得知已於前一日將準備交付詐騙集團的現金45萬元從銀行領出並放置家中。

為確保該筆金錢安全，所長與警員王致中陪同婦人返回家中，確認45萬元無短少，陪同婦人一起將45萬存回銀行，謝姓婦人到達銀行存回金錢時笑容開懷並表示，「自己一時糊塗，還讓警察陪同存款，實在足感心ㄟ」。

趙姓女子（35歲）也因網友說投資房地產需要資金周轉，遂持核准貸款60萬元，前往國泰世華商業銀行汐止分行欲辦理臨櫃匯款，經傅姓行員察覺有異通報汐止派出所員警到場協處，成功攔阻一場網路交友詐騙案；汐止分局長林詮峰昨親至國泰世華商業銀行汐止分行致贈感謝狀。

長安派出所所長柯順雄呼籲，詐騙集團常以恐嚇、脅迫語氣並輔以電話佔線讓被害人無法撥打其他號碼求證之手法，騙取被害人金錢，並呼籲任何公務員不會至當事人家中收取金錢，如遇詐騙電話可先行撥打165或110確認，以防遭騙。

新北市趙姓女子也因網友說投資房地產需要資金周轉，遂持核准貸款60萬元，前往國泰世華商業銀行汐止分行欲辦理臨櫃匯款，經傅姓行員察覺有異通報汐止派出所員警到場協處，成功攔阻一場網路交友詐騙案。記者王長鼎／翻攝
新北市趙姓女子也因網友說投資房地產需要資金周轉，遂持核准貸款60萬元，前往國泰世華商業銀行汐止分行欲辦理臨櫃匯款，經傅姓行員察覺有異通報汐止派出所員警到場協處，成功攔阻一場網路交友詐騙案。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區謝姓婦人日前接到詐騙集團假檢警公文，要求監管帳戶內現金45萬元，謝婦機警打電話到汐止警分局長安派出所詢問，說有檢察官要來家裡拿錢，警方告知是詐騙手法，保住婦人的辛苦錢。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區謝姓婦人日前接到詐騙集團假檢警公文，要求監管帳戶內現金45萬元，謝婦機警打電話到汐止警分局長安派出所詢問，說有檢察官要來家裡拿錢，警方告知是詐騙手法，保住婦人的辛苦錢。記者王長鼎／翻攝
汐止警分局長林詮峰（左）昨親至國泰世華商業銀行汐止分行致贈感謝狀。記者王長鼎／翻攝
汐止警分局長林詮峰（左）昨親至國泰世華商業銀行汐止分行致贈感謝狀。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區謝姓婦人日前接到詐騙集團假檢警公文，要求監管帳戶內現金45萬元，謝婦機警打電話到汐止警分局長安派出所詢問，說有檢察官要來家裡拿錢，警方告知是詐騙手法，保住婦人的辛苦錢。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區謝姓婦人日前接到詐騙集團假檢警公文，要求監管帳戶內現金45萬元，謝婦機警打電話到汐止警分局長安派出所詢問，說有檢察官要來家裡拿錢，警方告知是詐騙手法，保住婦人的辛苦錢。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團 汐止

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