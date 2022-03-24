搶超商拿雙刀猛砍警察 落網還封自己「中華民國皇帝」

台中市賴姓男子疑精神不穩，清晨到北屯1間超商亮出菜刀搶走5包香菸，警方獲報到他家查訪時，賴持雙刀朝3名警員猛揮，經警察拿盾牌阻擋逮捕，賴落網否認強盜辯稱自己是「中華民國、聯合國皇帝」、「他是萬物掌管者」，檢方認為他犯嫌明確，偵結依強盜、妨害公務罪嫌起訴他。

檢警調查，賴男（52歲）今年2月3日一早6點多跑到北屯1間超商，向黃姓店員表示他要買5包長壽香菸，黃拿給賴後對方卻不付錢直接轉身而出，黃立刻衝上前攔住他要求結帳不然就要歸還商品，但賴卻不為所動站在原地，黃才出手將他手中的香菸取回。

結果賴竟從腰間取出一把隨身攜帶的菜刀，還步步逼近黃男威嚇，黃嚇到不敢反抗擔心自身安危，只好任由賴搶走他手中5包價值450元的香菸，得手後隨即逃逸返家。

台中第五分局北屯派出所徐姓、秦姓及洪姓警員循線找到賴住家，經賴母同意後進入查訪，但賴男卻激烈抵抗拒不配合，還雙手各拿1把菜刀朝3名警察猛力揮舞，所幸警方以警用長盾阻擋才沒受傷，最後合力成功將賴男壓制在地逮捕。

檢方訊時，賴男坦承拿刀到超商帶走5包香菸，但矢口否認強盜犯行，辯稱自己是「中華民華、聯合國的皇帝」，還說「我就是萬物的掌管者，擁有那5包香菸的所有權」，並表示當時拿刀是正當防衛，因為店員要搶他的香菸，另也否認有持刀對警察揮舞。