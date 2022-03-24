快訊

楊紫瓊自爆「掉入新冠肺炎的宇宙」 緊急取消好萊塢新片宣傳

前蘇聯軍官：俄軍犯致命錯誤將在2週內戰敗 台灣為關鍵因素

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警職父母…兒卻立志當大尾流氓 警媽「以身作則」喚回兒

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市警四分局巡官曾麗文，3月11日由彰化縣警察局調派中市警四分局服務，曾女目前在中央警察大學犯罪防治學系研究所攻讀博士學位中，而她曾經立志當流氓的兒子現也從東海大學法律學系畢業，並以優異成績並名列前茅通過國家四等司法特考，現在已成為一名公務員，回首過往，讓曾女感觸甚多…。

曾麗文（55歲）表示，她與先生兩人都是警職，因忙於工作，致疏忽青春期兒子的轉變，當她聽到想要刺青的兒子跟她說:「我立志要成為『大尾流氓』那一刻」，讓父母親的心都碎了。於是，她下定決心要找回她兒子。

第一步她舉家遷移至彰化市，讓兒子遠離舊有環境與朋友，第二步她開始陪伴小孩念書，在中年利用勤餘一路從大學夜間部、研究所唸到現在中央警察大學犯罪防治學系的博士生。

媽媽勤奮不懈的求學精神，讓兒子大受感動，兒子也開始重拾書本並考取東海大學法律系，畢業後亦順利通過四等司法特考，目前正持續準備三等，看到兒子努力為自己人生打拼的一切，憶起過往，曾麗文表示，「這一切辛苦都值得了!」。

第四分局表示，對於偏差小孩的教養，只有「陪伴」與「身教」才是少年輔導在家庭面的良好依附關係，透過「終身學習」及「以身作則」的作為，證明了頑石亦能化成金。

台中市警四分局巡官曾麗文(右一)、兒子(右二)與警大柯雨瑞(左一)教授於警大國境系系辦前合影。圖／警方提供
台中市警四分局巡官曾麗文(右一)、兒子(右二)與警大柯雨瑞(左一)教授於警大國境系系辦前合影。圖／警方提供
台中市警四分局巡官曾麗文(左一)與警大犯罪防治研究所博士班同學參加2021年日本 ACS線上研討會。圖／警方提供
台中市警四分局巡官曾麗文(左一)與警大犯罪防治研究所博士班同學參加2021年日本 ACS線上研討會。圖／警方提供
台中市警四分局巡官曾麗文，目前在中央警察大學犯罪防治學系研究所攻讀博士學位中，而她曾經立志當流氓的兒子現也從東海大學法律學系畢業，並以優異成績並名列前茅通過國家四等司法特考，現在已成為一名公務員。圖／警方提供
台中市警四分局巡官曾麗文，目前在中央警察大學犯罪防治學系研究所攻讀博士學位中，而她曾經立志當流氓的兒子現也從東海大學法律學系畢業，並以優異成績並名列前茅通過國家四等司法特考，現在已成為一名公務員。圖／警方提供

警察

延伸閱讀

兒童節將至 提醒你：孩子的保障買齊了嗎？

跨國勒贖同鄉4億越南盾 落網認錯直呼「很丟臉」

父母罹癌校長募款助他安心向學 清寒生不畏逆境摘繁星

林心如「華燈3」若爭「子維」撫養權 律師：不一定會輸

相關新聞

轉運站借錢姐竟是男扮女裝 原來就是北車詐騙慣犯

日前市府轉運站，多名女子遭一名長髮女子以沒錢回南投的理由糾纏借錢，最後有5名女子被詐騙借出500元至3000元，轄區信義...

搶超商拿雙刀猛砍警察 落網還封自己「中華民國皇帝」

台中市賴姓男子疑精神不穩，清晨到北屯1間超商亮出菜刀搶走5包香菸，警方獲報到他家查訪時，賴持雙刀朝3名警員猛揮，經警察拿...

影／砂石車司機被紅火蟻咬傷昏迷 自撞路樹警救援

吳姓砂石車司機15日晚間，行車途中被紅火蟻咬傷，致頭暈一度失去意識，失控開到對向車道撞上路樹，經巡邏警車發現通報消防人員...

新莊貨車修理廠大火...10鋼瓶連聲爆 毀3貨車燒6坪

昨天深夜11時許，新北市新莊區環漢路3段一間汽修廠，突竄出大量火煙，導致廠內10多支乙炔鋼瓶爆炸，警消獲報趕抵灌救，30...

廂型車疑闖紅燈追撞 機車騎士趕夜班途中不幸遇死劫

新北市新莊區50歲王姓男子，昨深夜駕車闖紅燈，於新五路一段直接衝撞蔡姓騎士，導致蔡男當場被輾壓車底，送醫急救仍宣告不治。...

高雄鳳山凌晨火警 鐵皮屋早餐店起火…後方放著瓦斯

高雄市雄鳳山區鳳松路上一間鐵皮屋，今天零時許傳出火警，高雄市消防局獲報後出動6個消防分隊，共19車49人到場灌救，火勢在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。