警職父母…兒卻立志當大尾流氓 警媽「以身作則」喚回兒

台中市警四分局巡官曾麗文，3月11日由彰化縣警察局調派中市警四分局服務，曾女目前在中央警察大學犯罪防治學系研究所攻讀博士學位中，而她曾經立志當流氓的兒子現也從東海大學法律學系畢業，並以優異成績並名列前茅通過國家四等司法特考，現在已成為一名公務員，回首過往，讓曾女感觸甚多…。

曾麗文（55歲）表示，她與先生兩人都是警職，因忙於工作，致疏忽青春期兒子的轉變，當她聽到想要刺青的兒子跟她說:「我立志要成為『大尾流氓』那一刻」，讓父母親的心都碎了。於是，她下定決心要找回她兒子。

第一步她舉家遷移至彰化市，讓兒子遠離舊有環境與朋友，第二步她開始陪伴小孩念書，在中年利用勤餘一路從大學夜間部、研究所唸到現在中央警察大學犯罪防治學系的博士生。

媽媽勤奮不懈的求學精神，讓兒子大受感動，兒子也開始重拾書本並考取東海大學法律系，畢業後亦順利通過四等司法特考，目前正持續準備三等，看到兒子努力為自己人生打拼的一切，憶起過往，曾麗文表示，「這一切辛苦都值得了!」。