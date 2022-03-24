失蹤23年 土城警採DNA指引宜蘭無名女屍返家

民國87年5月間新北市土城40歲徐姓女子疑久病纏身離家出走，隨著時間不斷推移，家屬仍心繫失蹤者安危，不放棄任何重逢的機會，土城警方協助採集徐女家屬DNA送驗，日前比對確認身分無誤，23年後協助徐家姊弟重逢。

土城警分局防治組巡佐郭耿勳、王德勝比對轄內失蹤人口及無名屍系統，發覺88年7月在宜蘭縣頭城鎮龜山島外海的無名女屍，被打撈上岸時，因長期浸泡海水，身體腫脹腐爛無法採證辨識，身上又沒有遺留任何證件、飾物，只好以無名屍公告協尋，後因無人認領，由宜蘭縣頭城鎮公所埋葬於頭城無主墓區長達23年。

巡佐郭耿勳依無名屍的體型、外觀輪廓、陳屍區域，搜尋交叉分析比對上百筆資料，在去年初比對出與轄內失蹤的徐姓女子特徵相近，才終於重啟調查。因年代久遠，當初DNA比對技術未臻完備，警方鍥而不捨，徵得家屬同意後，加採死者妹妹DNA進行第二次比對，終於確認無名屍身分，宜蘭地檢署檢察官日前依據法醫研究所的親緣鑑定書開具徐女相驗屍體證明書，確認無名屍正名為徐女。家屬再得知下落已是天人永隔，雖心中不捨，但非常感謝警方熱忱為民服務精神，讓其姊能順利返家落葉歸根。