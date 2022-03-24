快訊

楊紫瓊自爆「掉入新冠肺炎的宇宙」 緊急取消好萊塢新片宣傳

前蘇聯軍官：俄軍犯致命錯誤將在2週內戰敗 台灣為關鍵因素

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失蹤23年 土城警採DNA指引宜蘭無名女屍返家

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

民國87年5月間新北市土城40歲徐姓女子疑久病纏身離家出走，隨著時間不斷推移，家屬仍心繫失蹤者安危，不放棄任何重逢的機會，土城警方協助採集徐女家屬DNA送驗，日前比對確認身分無誤，23年後協助徐家姊弟重逢。

土城警分局防治組巡佐郭耿勳、王德勝比對轄內失蹤人口及無名屍系統，發覺88年7月在宜蘭縣頭城鎮龜山島外海的無名女屍，被打撈上岸時，因長期浸泡海水，身體腫脹腐爛無法採證辨識，身上又沒有遺留任何證件、飾物，只好以無名屍公告協尋，後因無人認領，由宜蘭縣頭城鎮公所埋葬於頭城無主墓區長達23年。

巡佐郭耿勳依無名屍的體型、外觀輪廓、陳屍區域，搜尋交叉分析比對上百筆資料，在去年初比對出與轄內失蹤的徐姓女子特徵相近，才終於重啟調查。因年代久遠，當初DNA比對技術未臻完備，警方鍥而不捨，徵得家屬同意後，加採死者妹妹DNA進行第二次比對，終於確認無名屍身分，宜蘭地檢署檢察官日前依據法醫研究所的親緣鑑定書開具徐女相驗屍體證明書，確認無名屍正名為徐女。家屬再得知下落已是天人永隔，雖心中不捨，但非常感謝警方熱忱為民服務精神，讓其姊能順利返家落葉歸根。

土城警分局呼籲並提醒民眾，現今DNA科技鑑驗技術十分成熟，家中如有失蹤多時家屬，可向法務部法醫研究所、警察局鑑識中心及各警分局偵查隊、防治組請求協助採樣DNA鑑驗比對，多一條協尋管道，讓家人提早找回返家的路。

新北市土成區徐姓女子失蹤23年，土城警分局防治組巡佐郭耿勳（左）、王德勝比對轄內失蹤人口及無名屍系統採集家屬DNA比對，日前指引在宜蘭發現的無名女屍返家。圖／警方提供
新北市土成區徐姓女子失蹤23年，土城警分局防治組巡佐郭耿勳（左）、王德勝比對轄內失蹤人口及無名屍系統採集家屬DNA比對，日前指引在宜蘭發現的無名女屍返家。圖／警方提供
新北市土成區徐姓女子失蹤23年，土城警分局防治組巡佐郭耿勳（左）、王德勝比對轄內失蹤人口及無名屍系統採集家屬DNA比對，日前指引在宜蘭發現的無名女屍返家。圖／警方提供
新北市土成區徐姓女子失蹤23年，土城警分局防治組巡佐郭耿勳（左）、王德勝比對轄內失蹤人口及無名屍系統採集家屬DNA比對，日前指引在宜蘭發現的無名女屍返家。圖／警方提供
新北市土成區徐姓女子失蹤23年，土城警分局防治組巡佐郭耿勳（右）、王德勝比對轄內失蹤人口及無名屍系統採集家屬DNA比對，日前指引在宜蘭發現的無名女屍返家。圖／警方提供
新北市土成區徐姓女子失蹤23年，土城警分局防治組巡佐郭耿勳（右）、王德勝比對轄內失蹤人口及無名屍系統採集家屬DNA比對，日前指引在宜蘭發現的無名女屍返家。圖／警方提供

DNA 失蹤 宜蘭

延伸閱讀

春天氣息漸濃換新衣 宜蘭「太平山櫻花」粉嫩綻放

宜蘭員山福園3期納骨樓落成 營造追思空間像美麗花園

清明4天連假將登場 宜蘭「訂房未滿」原因曝光

宜蘭綠九市場親子共廚買菜玩料理 3場次限定10組快報名

相關新聞

轉運站借錢姐竟是男扮女裝 原來就是北車詐騙慣犯

日前市府轉運站，多名女子遭一名長髮女子以沒錢回南投的理由糾纏借錢，最後有5名女子被詐騙借出500元至3000元，轄區信義...

搶超商拿雙刀猛砍警察 落網還封自己「中華民國皇帝」

台中市賴姓男子疑精神不穩，清晨到北屯1間超商亮出菜刀搶走5包香菸，警方獲報到他家查訪時，賴持雙刀朝3名警員猛揮，經警察拿...

影／砂石車司機被紅火蟻咬傷昏迷 自撞路樹警救援

吳姓砂石車司機15日晚間，行車途中被紅火蟻咬傷，致頭暈一度失去意識，失控開到對向車道撞上路樹，經巡邏警車發現通報消防人員...

新莊貨車修理廠大火...10鋼瓶連聲爆 毀3貨車燒6坪

昨天深夜11時許，新北市新莊區環漢路3段一間汽修廠，突竄出大量火煙，導致廠內10多支乙炔鋼瓶爆炸，警消獲報趕抵灌救，30...

廂型車疑闖紅燈追撞 機車騎士趕夜班途中不幸遇死劫

新北市新莊區50歲王姓男子，昨深夜駕車闖紅燈，於新五路一段直接衝撞蔡姓騎士，導致蔡男當場被輾壓車底，送醫急救仍宣告不治。...

高雄鳳山凌晨火警 鐵皮屋早餐店起火…後方放著瓦斯

高雄市雄鳳山區鳳松路上一間鐵皮屋，今天零時許傳出火警，高雄市消防局獲報後出動6個消防分隊，共19車49人到場灌救，火勢在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。