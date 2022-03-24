改管車深夜飆騎泰山林口 警開單扣車...還是沒用

新北市林口、泰山兩區，頻有改裝排氣管噪音車於深夜飆行，發出的轟隆響聲擾人清夢。周二凌晨4時許，警方又稽查改裝噪音車，當場帶回扣車開單。警方積極稽查開單扣車，卻仍無法防阻，這些改裝車飆仔橫行飆行，讓當地居民有所怨詞。

據了解，新北市泰山、林口兩區，不時有改裝排氣管噪音車，於深夜、凌晨飆行於轄內住宅區內，排氣管的轟隆響聲擾民清夢，讓當地居民厭惡難忍，頻頻向轄區警檢舉。但每每警方趕抵，成群改裝噪音車早已飆離，只能針對零星在場的車主盤查開單。

不少民眾被吵到睡不著，拍照或是錄影上傳臉書抱怨，有網友寫道「(泰山)十八甲內改裝摩托車實在很囂張，也很吵~~現在都半夜了，還一直都有機車呼嘯而過的」「每每到凌晨時段，十八甲地區就出現改裝車群（尤其是泰林路、明志路一段），現在又增加一台改裝排氣管的汽車參與。」

還有網友用揶揄口吻說「泰山已經變成汽車改裝廠的試車場地嗎？」另有網友抱怨「明志路一段，十八甲這附近又在擾民了，三更半夜聽見一群飆仔吵，來泰山住幾年了，為什麼飆車族不減反增呢？…」也有網友提供建議「相關單位在飈車路段舖設緩衝擋bumper」

為此，林口警分局配合環保局，雖於不定時、不定點方式執行聯合稽查，加強取締改裝噪音車輛，但仍無法有效防止，這些改裝噪音車持續飆行擾人清夢。周二凌晨4時許，泰山區公園路又出現改裝噪音車擾民狀況，警方獲報趕抵，僅攔查到一名無照的19歲黃姓騎士，當場開出噪音車通報單及無照駕駛罰單，並帶回派出所扣車代管。