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婦人變裝連續行竊 警以加重竊盜罪嫌法辦
55歲葉姓婦人前天到中西區民權路段連鎖量販店，涉嫌竊取4千多元物品藏於背包，未結帳由側門離開，離開時因門口防盜警鈴大響而為店員攔下報警法辦後，昨天又前往同處店家，刻意穿戴長假髮及帽子變裝，形跡可疑為店家報警，員警在背包內起獲4200元物品，警詢後依加重竊盜罪嫌法辦。
警方調查，葉女3月22日上午9點多，前往中西區民權路段1家連鎖量販店，涉嫌竊取多項健康食品、奶粉、洗髮精、水果等價值4000元物品藏於背包內，未經櫃檯人員結帳即由側門離開，離開時因門口防盜警鈴大響而為店員攔下報警，經警方到場在背包內起獲相關行竊物品後，依竊盜現行犯帶回調查，警詢後依竊盜罪嫌移請南檢偵辦。
葉女當日經檢察官無保飭回後，昨天上午9點多再度前往同處店家，且刻意穿戴長假髮及帽子偽裝，在賣場內撕下水果標籤及以預藏美工刀割下保健食品盒上之條碼，意圖規避店家防盜偵測。
因其形跡可疑乃為店家報警，員警到場一眼識破其偽裝及認出真實身分，並在背包內起獲枇杷膏、保健食品、水果等價值4200元等行竊物品，當場為員警逮捕帶回依加重竊盜罪嫌法辦。
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