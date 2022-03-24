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影／砂石車司機被紅火蟻咬傷昏迷 自撞路樹警救援

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

吳姓砂石車司機15日晚間，行車途中被紅火蟻咬傷，致頭暈一度失去意識，失控開到對向車道撞上路樹，經巡邏警車發現通報消防人員到場救護，吳全身癱軟，險些從駕駛座上跌落，警見狀立即趨前攙扶，吳送往醫院治療後已無大礙。警方後續協助聯繫吳的公司移置車輛等事宜，並在現場疏導交通直至恢復順暢。

紅火蟻是一種具有攻擊性的有毒螞蟻物種，稍受激惹即攻擊人，以大顎咬人，用其螫將針毒囊中大量的毒液注入，致使人體發生過敏反應；患者的區域性表現為風團和紅暈、無菌性膿皰，重者可發生過敏性休克，甚至死亡。

紅火蟻叮咬後處理的三步驟為冰敷、不抓、快就醫，衛生局表示若遭紅火蟻咬傷目前沒有特殊解毒劑，主要為症狀治療，若症狀輕微， 可用清水或肥皂水清潔，並自行在傷處冰敷，或在醫師的指示下，使用抗組織胺藥物、類固醇軟膏等藥物治療，若有水泡或膿泡請勿擠破，以免造成二次細菌感染。

台中市警六分局永福派出所警員林弘恩、李裕凱，15日晚間執行巡邏勤務，行經西屯區東大路、國安二路時，見1輛砂石車撞路樹，立即上前了解狀況，發現駕駛臉色發白、意識不清，趕緊聯繫救護車協助送醫，所幸有員警巡邏經過及時發現，才未釀成憾事！

經了解，吳男(39歲)行車途中遭紅火蟻咬傷，導致身體出現頭暈、四肢無力等劇烈反應，甚至一度失去意識，陷入昏迷狀態，才會突然失控開到對向車道，直到撞上路樹才停下。

所幸員警巡邏經過，立即上前察看駕駛情況，見吳男臉色發白、直冒冷汗，立即通報消防人員到場救護，等待救護車時，吳男體力不支、全身癱軟，險些從駕駛座上跌落，林員驚見此狀立即趨前攙扶，最後吳男送往醫院治療後已無大礙。警方後續協助聯繫吳男公司移置車輛等事宜，並在現場疏導交通直至恢復順暢。

警方呼籲，駕駛人上路前應注意自身身體狀況，若遇有精神不濟或身體不適情形請避免駕駛車輛，以維護自身及其他用路人的安全。若行車途中突遇身體不適，應立即停靠路邊安全處所，切勿勉強繼續駕駛，並聯繫救護人員到場協助。

吳姓砂石車司機行車途中被紅火蟻咬傷，致頭暈一度失去意識，失控開到對向車道撞上路樹，經巡邏警車發現通報消防人員到場救護。圖／警方提供
吳姓砂石車司機行車途中被紅火蟻咬傷，致頭暈一度失去意識，失控開到對向車道撞上路樹，經巡邏警車發現通報消防人員到場救護。圖／警方提供
吳姓砂石車司機行車途中被紅火蟻咬傷，致頭暈一度失去意識，失控開到對向車道撞上路樹，經巡邏警車發現通報消防人員到場救護。圖／警方提供
吳姓砂石車司機行車途中被紅火蟻咬傷，致頭暈一度失去意識，失控開到對向車道撞上路樹，經巡邏警車發現通報消防人員到場救護。圖／警方提供
吳姓砂石車司機行車途中被紅火蟻咬傷，致頭暈一度失去意識，失控開到對向車道撞上路樹，經巡邏警車發現通報消防人員到場救護。圖／警方提供
吳姓砂石車司機行車途中被紅火蟻咬傷，致頭暈一度失去意識，失控開到對向車道撞上路樹，經巡邏警車發現通報消防人員到場救護。圖／警方提供
吳姓砂石車司機行車途中被紅火蟻咬傷，致頭暈一度失去意識，失控開到對向車道撞上路樹，經巡邏警車發現通報消防人員到場救護。圖／警方提供
吳姓砂石車司機行車途中被紅火蟻咬傷，致頭暈一度失去意識，失控開到對向車道撞上路樹，經巡邏警車發現通報消防人員到場救護。圖／警方提供

紅火蟻 路樹 救護車

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