廂型車疑闖紅燈追撞 機車騎士趕夜班途中不幸遇死劫

新北市新莊區50歲王姓男子，昨深夜駕車闖紅燈，於新五路一段直接衝撞蔡姓騎士，導致蔡男當場被輾壓車底，送醫急救仍宣告不治。肇事雙方沒有酒駕，確切原因及責任歸屬，仍待警方調查釐清。

經查，王男昨天深夜11時許，從桃園駕駛一輛廂型車，載著大批鋼筋，準備開返回五股家中。途中行經新北市新莊區新五路一段往中環路方向，疑因闖紅燈，直接衝撞騎車往前五股上班的蔡姓騎士（34歲）。

蔡男被撞後連人帶車向上拋飛，隨後摔落撞裂廂型車擋風玻璃，滾落車底遭車輪輾壓。一旁待命拖吊車業者，趕緊協助把車吊起，後由消防人員救出蔡男並送醫急救，但仍因傷重不治。