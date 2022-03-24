廂型車疑闖紅燈追撞 機車騎士趕夜班途中不幸遇死劫
新北市新莊區50歲王姓男子，昨深夜駕車闖紅燈，於新五路一段直接衝撞蔡姓騎士，導致蔡男當場被輾壓車底，送醫急救仍宣告不治。肇事雙方沒有酒駕，確切原因及責任歸屬，仍待警方調查釐清。
經查，王男昨天深夜11時許，從桃園駕駛一輛廂型車，載著大批鋼筋，準備開返回五股家中。途中行經新北市新莊區新五路一段往中環路方向，疑因闖紅燈，直接衝撞騎車往前五股上班的蔡姓騎士（34歲）。
蔡男被撞後連人帶車向上拋飛，隨後摔落撞裂廂型車擋風玻璃，滾落車底遭車輪輾壓。一旁待命拖吊車業者，趕緊協助把車吊起，後由消防人員救出蔡男並送醫急救，但仍因傷重不治。
事後警方獲報趕抵，對肇事王男酒測，沒有酒精反應。王男向警供稱，事發前他從桃園載了批撿來的鋼筋，準備返回五股家中，沒想到卻因闖紅燈肇事。但王男行駛方向不是往五股方向，警方對王男說詞存疑，除先依過失致死罪嫌將王男移送法辦外，後續追查鋼筋來源，有無涉及其他刑案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言