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日本極道黑吃黑：工藤會「修羅九州」死鬥史

廂型車疑闖紅燈追撞 機車騎士趕夜班途中不幸遇死劫

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區50歲王姓男子，昨深夜駕車闖紅燈，於新五路一段直接衝撞蔡姓騎士，導致蔡男當場被輾壓車底，送醫急救仍宣告不治。肇事雙方沒有酒駕，確切原因及責任歸屬，仍待警方調查釐清。

經查，王男昨天深夜11時許，從桃園駕駛一輛廂型車，載著大批鋼筋，準備開返回五股家中。途中行經新北市新莊區新五路一段往中環路方向，疑因闖紅燈，直接衝撞騎車往前五股上班的蔡姓騎士（34歲）。

蔡男被撞後連人帶車向上拋飛，隨後摔落撞裂廂型車擋風玻璃，滾落車底遭車輪輾壓。一旁待命拖吊車業者，趕緊協助把車吊起，後由消防人員救出蔡男並送醫急救，但仍因傷重不治。

事後警方獲報趕抵，對肇事王男酒測，沒有酒精反應。王男向警供稱，事發前他從桃園載了批撿來的鋼筋，準備返回五股家中，沒想到卻因闖紅燈肇事。但王男行駛方向不是往五股方向，警方對王男說詞存疑，除先依過失致死罪嫌將王男移送法辦外，後續追查鋼筋來源，有無涉及其他刑案。

蔡姓騎士機車被撞全毀。記者曾伯愷／翻攝
蔡姓騎士機車被撞全毀。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區車禍現場，警消到場救援。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區車禍現場，警消到場救援。記者曾伯愷／翻攝
王姓駕駛闖紅燈撞死準備上班的蔡姓騎士，被依過失致死罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
王姓駕駛闖紅燈撞死準備上班的蔡姓騎士，被依過失致死罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
車禍現場警消搶救中。記者曾伯愷／翻攝
車禍現場警消搶救中。記者曾伯愷／翻攝
肇事王姓駕駛座車擋風玻璃龜裂。記者曾伯愷／翻攝
肇事王姓駕駛座車擋風玻璃龜裂。記者曾伯愷／翻攝

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