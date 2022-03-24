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高雄鳳山凌晨火警 鐵皮屋早餐店起火…後方放著瓦斯

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市雄鳳山區鳳松路上一間鐵皮屋，今天零時許傳出火警，高雄市消防局獲報後出動6個消防分隊，共19車49人到場灌救，火勢在約30分鐘內撲滅，幸好屋內無人，所以沒有釀成傷亡。

高雄市消防局今天凌晨零時許接獲報案，立即出動6個分隊、19車49人到場。消防員一抵達，立即動用破壞器材，從正面切割鐵門進入，另外三面也依序破壞，佈水線射水灌救，雖然火勢一度延燒到隔壁早餐店，幸好在消防員全力灌救下，火勢在30分鐘內撲滅，火場面積約40平方公尺。

由於屋內平時只是當作早餐店經營，平時不會居住人，所以火起時，雖然火勢延燒迅速，但屋內無人，沒有傳出人員受傷、受困。

一名目擊者表示，他原本在附近超商買東西，一開始只見到這間鐵皮屋冒出濃煙，他察覺不對勁後，就突然聽到連續的爆炸聲，然後很快就冒出熊熊大火。

在起火的鐵皮屋經營早餐店生意的老婦也說，發生火警後，鄰居很快就通知她前來，鐵皮屋後方有堆放著一些瓦斯。

高市雄鳳山區鳳松路上一間鐵皮屋，今天零時許傳出火警。記者邱奕能／攝影
高市雄鳳山區鳳松路上一間鐵皮屋，今天零時許傳出火警。記者邱奕能／攝影
高市雄鳳山區鳳松路上一間鐵皮屋，今天零時許傳出火警。記者邱奕能／攝影
高市雄鳳山區鳳松路上一間鐵皮屋，今天零時許傳出火警。記者邱奕能／攝影
高市雄鳳山區鳳松路上一間鐵皮屋，今天零時許傳出火警。記者邱奕能／攝影
高市雄鳳山區鳳松路上一間鐵皮屋，今天零時許傳出火警。記者邱奕能／攝影
高市雄鳳山區鳳松路上一間鐵皮屋，今天零時許傳出火警。記者邱奕能／攝影
高市雄鳳山區鳳松路上一間鐵皮屋，今天零時許傳出火警。記者邱奕能／攝影
高市雄鳳山區鳳松路上一間鐵皮屋，今天零時許傳出火警。記者邱奕能／攝影
高市雄鳳山區鳳松路上一間鐵皮屋，今天零時許傳出火警。記者邱奕能／攝影
高市雄鳳山區鳳松路上一間鐵皮屋，今天零時許傳出火警。記者邱奕能／攝影
高市雄鳳山區鳳松路上一間鐵皮屋，今天零時許傳出火警。記者邱奕能／攝影
高市雄鳳山區鳳松路上一間鐵皮屋，今天零時許傳出火警。記者邱奕能／攝影
高市雄鳳山區鳳松路上一間鐵皮屋，今天零時許傳出火警。記者邱奕能／攝影
高市雄鳳山區鳳松路上一間鐵皮屋，今天零時許傳出火警。記者邱奕能／攝影
高市雄鳳山區鳳松路上一間鐵皮屋，今天零時許傳出火警。記者邱奕能／攝影
高市雄鳳山區鳳松路上一間鐵皮屋，今天零時許傳出火警。記者邱奕能／攝影
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早餐 高雄市

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