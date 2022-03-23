台南精神障礙女子流浪4天…現身基隆尋獲 眾人鬆口氣

患有精神疾病的30歲左右女子與社工相約，從台南火車站搭車到高雄卻行蹤不明，社工報案求助，擔心她發生危險。高雄警方調閱監視器，查出女子搭火車北上，最後在基隆七堵火車站下車。基隆市警三分局調閱周邊監視器並出動警力搜尋，昨天深夜在六堵工建西路找到她，讓南北警方和社工都鬆了口氣。

基隆警三分局今天表示，昨晚8點多接獲高雄市新興警分局轉報，指有名精障女子失蹤從七堵火車站下車，請基隆警方協助尋回。

基隆警三分局長林文煜得知狀況，指示所屬全力協尋，出動偵查隊和七堵、八堵所人力，除調閱周邊監視器外，並出動擴大臨檢警力找人。八堵分駐所警員郭柏村、王銘聰昨晚10點40分在工建西路發現這名女子，將她載回分駐所，確認身分後通知新興分局及社工。

據了解，這名精障女子與台南市社工相約，19日從台南火車站搭車到高雄市某庇護所，結果中途失散。社工怕她發生危險，馬上報案。高雄新興警分局派人專責調閱監視器，經過層層過濾，發現她在台南火車站搭車北上，昨晚查出她在七堵火車站下車，立即轉報基隆警三分局協助。

這名女子獨自在外流浪4天怎麼生活？面對員警詢問，她沒法清楚交代行程，只說在台南、斗六間來回，在雲林鄉下還有人看她可憐，給她錢買東西吃。她想起有個朋友在基隆，所以搭車來基隆。到了朋友家，發現屋內暗暗的不敢進去，就在外面遊盪，最後被警察找到。