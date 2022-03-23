新北男酒駕拒檢熄火「裝沒事」跑走 不敵鄉民指認被逮

新北市中和區一名武姓男子，日前酒駕行經路檢點心虛拒檢，逃逸後將車隨便停在路口「裝沒事」跑走，他天真以為「避避風頭」就好，警察找不到也沒轍，孰料警方動員大批警力找尋，最終在巷口找到他；他數度辯稱「車不是我開的」，仍被依公共危險罪嫌移送法辦。

中和警方上月28日，在中正路上前設酒測路檢點，武男（37歲）當天半夜0點多，跟朋友在超商喝完酒後開車回家，行經該路段時疑心虛，不配合停車受檢；員警發現後大喊「喂！」，但武男仍不斷往前開，揚長而去。

警方見狀驅車尾隨，同時呼叫線上警力支援；武男開車沿中正路一路往南行駛，最後右轉中山路二段，見前方紅燈，索性違規將車臨停路口機車停等區，熄火下車裝沒事，雙手插口袋小跑步離開。

警車約5分鐘後趕抵，發現武男坐車但車上無人，駕駛已逃之夭夭，立刻擴大通報並街訪探聽武男下落；經逾20分鐘搜查，果然在附近小巷成功逮到他。

武男被抓後仍不配合，矢口否認自己是駕駛，辯稱「車子是剛剛借給朋友開」；只是警方問朋友是誰？，他始終答不出來，又身形特徵經目擊者指證歷歷，警方依法對他酒測，酒測值為0.74mg/l，詢後依規定告發不服稽查取締，並依公共危險罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康