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彰化大貨車疑失控向前撞 宛如打保齡球波及10車
彰化市線東路1段今天傍晚5點半下班時間發生連環車禍，一輛大貨車疑似煞車問題，向前撞到內外側車道上的車輛，警方調查因大貨車是緩慢向前撞擊，共有10輛車受到波及但現場沒有人受傷，詳細肇事原因還要調查。
傍晚時分還下著毛毛細雨，線東路車流量大，從路口監視器可以看到一輛貨車在外車道，疑似失控向前撞到前方多車，前方車180度旋轉，又撞到內側車輛，就像保齡球一樣多輛車受波及，有車輛看到連忙閃避急開離開，也有駕駛連忙下車查看狀況，現場一度大塞車，警方表示現場大約到7點30才全面排除。
警方表示，小貨車疑似行駛時因煞車問題，緩慢追撞前方停等紅燈的自小客車，導致現場連環車禍，含肇事大貨車共11部車。
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