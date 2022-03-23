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影／騎士擅自挪開警用攝影機 警籲執勤裝備勿任意碰觸

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

網路最近流傳1則短片，1名大型重機騎士行經台1線屏東枋寮鄉段時，發現路旁有台警方架設取締交通違規的移動式攝影機，他見攝影機旁並無員警，擅自移動攝影機和架腳方向，重機騎士行為也引發坊間熱議；對此，轄區屏東縣枋寮警分局回應，當時員警是要執行交通違規取締蒐證勤務，架設攝影機過程中，臨時接獲通報至附近處理交通事故，尚未開機設置完成。

警方表示，經查該短片拍攝時間為3月20日上午10時許，架設地點為台1線枋寮鄉水底寮台1線復興路口；該路段因常接獲民眾檢舉闖紅燈、在多車道未依規定駕車等交通違規，為維護用路人安全，不定時在該路段安排攝影取締勤務，不過，當時尚未架設好並開機，員警即接獲通報至他處處理交通事故。

警方說，騎士擅自移動攝影機部分，因該器材尚未設置完成，且當時員警尚未開始執勤，事後檢視錄影器材並未毀損或不堪使用，並無涉法，但如果是警察在現場依法執行職務時，民眾對警察掌管的器材任意移動或破壞，恐將涉及妨害公務或毁損公物刑責，也呼籲警方執勤裝備不要任意碰觸、移動，以免觸法。

重機騎士行經台1線屏東枋寮鄉時，發現路旁有台警方架設的移動式攝影機，他見周邊無員警，擅自移動攝影機和架腳方向。圖／警方提供
重機騎士行經台1線屏東枋寮鄉時，發現路旁有台警方架設的移動式攝影機，他見周邊無員警，擅自移動攝影機和架腳方向。圖／警方提供

交通違規 屏東縣

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