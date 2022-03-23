快訊

南韓總統文在寅堅持做好做滿 繼任者尹錫悅大表不滿

LINE瘋傳私密裸照影射高嘉瑜 散布來源竟是航警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山域意外逐年翻倍增加 「迷途」占最大宗

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

山域意外案件數近年來逐年成長，據內政部消防署統計，「迷途」為事故大宗原因之一，東勢林管處統整轄管步道迷途的案件數，從108年的4件、109年9件，到110年更來到25件，其中又以東卯山步道、屋我尾山步道、八仙山主峰步道為最多。

東勢林區管理處表示，分析轄區步道110年度迷途資料，發生於東卯山步道、屋我尾山步道、八仙山主峰步道為最多；經進一步套繪迷途點位：東卯山步道多發生於東卯山至屋我尾山之間(屋東縱走)，屋我尾山步道多發生於步道南側登山口1.5公里處，八仙山主峰多集中於1公里前。

為此，東勢林管處國家森林解說志工，已於屋我尾山步道及八仙山主峰步道協助，加強設置反光PC板步道方向指示牌，藉此降低遊客迷途發生機率。

東勢林管處指出，轄管步道迷途案件數統計，108年的4件、109年9件，到110年更來到25件，今年截至今天為止，僅發生1件迷途事件，為該遊客未準備頭燈等照明設備，又未注意登山時間，天色昏暗導致。

東勢林區管理處呼籲，登山前請務必查詢步道路線及地圖，深入了解該步道的地形、里程及高程差，考量步道難易度，評估自身體力是否足以挑戰；出發前再三確認頭燈、足夠的糧食及水、通訊設備、雨衣等重要裝備，登山途中務必遵循步道指示牌方向，以行走時間推算里程數，若許久未看見里程柱，必須提高警覺，即有偏離正確路線的風險。

東勢林管處提醒喜愛山林的朋友，登山請做好行程規劃，並走在規劃好的路線上，避免因天色昏暗誤判了路線、破壞步道周邊的植物及地表等事情發生，不僅符合「無痕山林七大準則」—「在可承受的地點行走宿營」，也讓每次出遊，都能平平安安回家。

八仙山主峰步道迷途好發點套繪圖。(紅框處))圖／東勢林管處提供
八仙山主峰步道迷途好發點套繪圖。(紅框處))圖／東勢林管處提供
「迷途」為山域意外事故原因大宗，東勢林管處為降低意外發生機率，於屋我尾山步道，設置方向指示牌。圖／東勢林管處提供
「迷途」為山域意外事故原因大宗，東勢林管處為降低意外發生機率，於屋我尾山步道，設置方向指示牌。圖／東勢林管處提供
東卯山步道迷途好發點套繪圖。(紅框處))圖／東勢林管處提供
東卯山步道迷途好發點套繪圖。(紅框處))圖／東勢林管處提供
屋我尾山步道迷途好發點套繪圖。(紅框處))圖／東勢林管處提供
屋我尾山步道迷途好發點套繪圖。(紅框處))圖／東勢林管處提供

內政部

延伸閱讀

女神撞奶夾中間 驚見「發福版林俊傑」！

有片｜登山背包揹得腰痠背痛？專家教你正確揹包方式

有片｜登山背包揹得腰痠背痛？專家教你正確揹包方式

北大武山7天4件搜救 違反登山條例屏縣今年開罰5件

相關新聞

戴寧戒護奔喪畫面曝！銬手腳爬進靈堂 抱母痛哭喊保重

嘉義市議員戴寧的父親戴建三20日過世，委任律師陳澤嘉提出願以150萬具保，讓戴寧交保協助後事，但遭駁回，戴寧直到昨天律見...

公車疑未注意乘客上車關門起步 女摔落...右腿遭碾過

鄭姓男子今天上午駕駛公車在台北市南港區戶政事務所靠站，疑未注意乘客上車就關門起步，曾姓女子上車時被車門夾到摔落，腿部遭公...

陳之漢退出三重館經營 忽必烈健身館控訴館長言論不實

知名網紅「館長」陳之漢近日宣布，成吉思汗集團將自4月退出新北市「三重館」健身房經營，原因是加盟店違約。忽必烈健身館有限公...

山域意外逐年翻倍增加 「迷途」占最大宗

山域意外案件數近年來逐年成長，據內政部消防署統計，「迷途」為事故大宗原因之一，東勢林管處統整轄管步道迷途的案件數，從10...

影／天雨路滑 員林混凝土車過彎甩飛翻覆 一人受傷

雨天狀況多，彰化縣員林市今天中午一輛預拌混凝土車從中山路由北往南要左轉員林大道時，突失控翻覆，造成鄭姓駕駛受輕傷送醫，警...

新北男在豪宅法拍屋輕生還直播 台南友嚇壞報警

新北市一名曾姓男子前天晚上在自家住宅上吊輕生，他台南市的朋友透過臉書直播看到後，嚇的報警；警消獲報到場，破門發現曾男已斷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。