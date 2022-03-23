山域意外逐年翻倍增加 「迷途」占最大宗

山域意外案件數近年來逐年成長，據內政部消防署統計，「迷途」為事故大宗原因之一，東勢林管處統整轄管步道迷途的案件數，從108年的4件、109年9件，到110年更來到25件，其中又以東卯山步道、屋我尾山步道、八仙山主峰步道為最多。

東勢林區管理處表示，分析轄區步道110年度迷途資料，發生於東卯山步道、屋我尾山步道、八仙山主峰步道為最多；經進一步套繪迷途點位：東卯山步道多發生於東卯山至屋我尾山之間(屋東縱走)，屋我尾山步道多發生於步道南側登山口1.5公里處，八仙山主峰多集中於1公里前。

為此，東勢林管處國家森林解說志工，已於屋我尾山步道及八仙山主峰步道協助，加強設置反光PC板步道方向指示牌，藉此降低遊客迷途發生機率。

東勢林管處指出，轄管步道迷途案件數統計，108年的4件、109年9件，到110年更來到25件，今年截至今天為止，僅發生1件迷途事件，為該遊客未準備頭燈等照明設備，又未注意登山時間，天色昏暗導致。

東勢林區管理處呼籲，登山前請務必查詢步道路線及地圖，深入了解該步道的地形、里程及高程差，考量步道難易度，評估自身體力是否足以挑戰；出發前再三確認頭燈、足夠的糧食及水、通訊設備、雨衣等重要裝備，登山途中務必遵循步道指示牌方向，以行走時間推算里程數，若許久未看見里程柱，必須提高警覺，即有偏離正確路線的風險。