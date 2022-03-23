新北男在豪宅法拍屋輕生還直播 台南友嚇壞報警

新北市一名曾姓男子前天晚上在自家住宅上吊輕生，他台南市的朋友透過臉書直播看到後，嚇的報警；警消獲報到場，破門發現曾男已斷氣，送醫仍不治。警方拉起封鎖線採證，排除外力侵入，檢方相驗遺體後通知家屬領回，現場沒有留下遺書，家屬對死因無意見。

據了解，曾男（27歲）生前就精神不穩，有就醫紀錄，不過由於家境不錯，他爸媽給他相當大的空間創業，還給他一間豪宅住；不料前年疑因投資不順，欠下大批債務，償還不了，市價逾4000萬的豪宅遭法院查封、拍賣。

本月21日晚上10點多，新北市消防局接獲台南市消防局轉報，有民眾報案新北市新店區某高級住宅，有人在屋內上吊輕生，還強調死者有直播，「看得到吊在上面」，消防隊緊急會同當地警方到場救援。

警消趕抵，發現房屋已經被斷水斷電，考量情況後決定破門，入屋驚見死者吊掛腳離地，緊急救下後送醫搶救，不幸仍身亡。他爸爸當晚接獲通知，焦急在豪宅一樓等待消息，知悉兒子離世，心碎並未表示太多。

據悉，該豪宅屋齡約8年，因屋主債務問題成為法拍屋，公告坪數逾百坪，不僅鄰近捷運站還附有雙車位，市價第一拍4300萬元，現在第三拍為2700萬餘元。