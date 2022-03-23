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誤信兒子欠錢被扣押老哏 老母銀行領20萬元險被騙

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市吳姓婦人在家中接到詐騙集團成員打來的電話，誤信她的兒子欠人20萬元並被扣押，心慌意亂的到銀行領錢，還好行員察覺不對勁，通報警方到場，當場聯絡上她在外地的兒子和女兒，吳姓婦人才沒上當，拿20萬元送人。

基隆警二分局今天表示，信六路派出所警員林佳勳、廖進發昨天接獲台銀基隆分行通報，表示50多歲婦人來銀行領情，言談和神請有異狀，請員警到場協助處理。

吳姓婦人跟員警說，在家中接到陌生男子打來的電話，說她兒子跟朋友到他那邊，兒子的朋友欠他錢，說好要還，人卻跑了，而她的兒子竟然「笨笨的」留在那邊被人扣住 。因為她兒子擔保要還錢，對方要她拿出20萬元，再派人過去拿到錢後才肯放走她兒子。

吳姓婦人到銀行領錢時，壓抑不住內心緊張，說出兒子被扣押云云。行員察覺她可能是遇到詐騙集團，立即通報警方到場，並聯給上吳婦的子女，讓她放心並保住錢。

基隆警二分局表示，民眾接到要求提款、匯款的陌生電話，不論理由是什麼，先不要驚慌，可撥打165反詐騙專線或就近尋求警方諮詢協助，保障財產安全。

基隆市吳姓婦人接到詐騙集團成員電話，誤信兒子被人扣押，到銀行領錢想贖人，警員林佳勳（左）、廖進發（右）到場勸阻，保住她的錢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市吳姓婦人接到詐騙集團成員電話，誤信兒子被人扣押，到銀行領錢想贖人，警員林佳勳（左）、廖進發（右）到場勸阻，保住她的錢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市吳姓婦人接到詐騙集團成員電話，誤信兒子被人扣押，到銀行領錢想贖人，還好行員和警員合力勸阻，保住她的錢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市吳姓婦人接到詐騙集團成員電話，誤信兒子被人扣押，到銀行領錢想贖人，還好行員和警員合力勸阻，保住她的錢。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 基隆

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