快訊

東航空難首場記者會 董事長回應外媒全程「照稿讀、答非所問」

外國機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北翁一早出門「找小孩」走失 新店警耐心安撫助返家

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市一名老翁日前獨自出門「找小孩」，卻疑因失智不知道「自己其實沒有小孩」，數度徘徊在新店區寶橋路上的家樂福，民眾發現他疑似需要幫忙，熱心報警；警方趕抵，幾近半小時耐心詢問，終得知他家地址，順利協助他返家。

新北市新店分局江陵派出所警員鄭翔友、蕭志良，日前上午獲報轄內有一名59歲老翁疑似走失，在路上徘徊，遂到場協助。員警見他身上無證件，問他姓名，他又頻頻無法完整表達，只說自己要「找小孩」，員警耐心陪伴安撫他後，終於得知他家住址。

員警帶他至社區大樓後，詢問警衛「是否認識他」，恰好該名失智老翁的社福員當天一早就發現他不見，已經先向警衛詢問「有沒有看到老翁」，警衛這才認出他，遂告知警方老翁家樓層，合力幫忙老翁找到回家的路。

新北市新店區一名失智老翁日前在路上走失，新店警方獲報後，當天就幫他找到回家的路。記者翁至成／翻攝
新北市新店區一名失智老翁日前在路上走失，新店警方獲報後，當天就幫他找到回家的路。記者翁至成／翻攝
新北市新店區一名失智老翁日前在路上走失，新店警方獲報後，當天就幫他找到回家的路。記者翁至成／翻攝
新北市新店區一名失智老翁日前在路上走失，新店警方獲報後，當天就幫他找到回家的路。記者翁至成／翻攝

失智

延伸閱讀

新北首場校園就業博覽會今起跑 釋出4700個職缺、媒合率4成

綠3派系新人搶攻新北新選區 他狂跑20公里登記拚出線

新北推囤房稅最高3.6% 預估增加5.87億入市庫

新北加重房屋稅率最高3.6% 議會若通過拚7月實施

相關新聞

戴寧戒護奔喪畫面曝！銬手腳爬進靈堂 抱母痛哭喊保重

嘉義市議員戴寧的父親戴建三20日過世，委任律師陳澤嘉提出願以150萬具保，讓戴寧交保協助後事，但遭駁回，戴寧直到昨天律見...

公車疑未注意乘客上車關門起步 女摔落...右腿遭碾過

鄭姓男子今天上午駕駛公車在台北市南港區戶政事務所靠站，疑未注意乘客上車就關門起步，曾姓女子上車時被車門夾到摔落，腿部遭公...

陳之漢退出三重館經營 忽必烈健身館控訴館長言論不實

知名網紅「館長」陳之漢近日宣布，成吉思汗集團將自4月退出新北市「三重館」健身房經營，原因是加盟店違約。忽必烈健身館有限公...

影／國一南下29公里 3車追撞幸無人傷

國道一號高速公路南下29公里，今天下午發生3車連環追撞，造成一輛聯結車反折，擋住整條國道，所幸現場沒有人受傷，事故現場1...

機車沒開大燈遇警攔查 高雄七旬男心虛交毒

高雄市一名林姓男子晚間騎車行經大寮中正路疑因機車大燈沒開，巡邏員警經過示意靠邊攔查，林男一時心虛差點重心不穩跌倒，在員警...

新北翁一早出門「找小孩」走失 新店警耐心安撫助返家

新北市一名老翁日前獨自出門「找小孩」，卻疑因失智不知道「自己其實沒有小孩」，數度徘徊在新店區寶橋路上的家樂福，民眾發現他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。