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新北翁一早出門「找小孩」走失 新店警耐心安撫助返家
新北市一名老翁日前獨自出門「找小孩」，卻疑因失智不知道「自己其實沒有小孩」，數度徘徊在新店區寶橋路上的家樂福，民眾發現他疑似需要幫忙，熱心報警；警方趕抵，幾近半小時耐心詢問，終得知他家地址，順利協助他返家。
新北市新店分局江陵派出所警員鄭翔友、蕭志良，日前上午獲報轄內有一名59歲老翁疑似走失，在路上徘徊，遂到場協助。員警見他身上無證件，問他姓名，他又頻頻無法完整表達，只說自己要「找小孩」，員警耐心陪伴安撫他後，終於得知他家住址。
員警帶他至社區大樓後，詢問警衛「是否認識他」，恰好該名失智老翁的社福員當天一早就發現他不見，已經先向警衛詢問「有沒有看到老翁」，警衛這才認出他，遂告知警方老翁家樓層，合力幫忙老翁找到回家的路。
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