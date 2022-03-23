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26歲男失業啃老還亂丟東西被勸阻 咬掉父耳垂起訴續押

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市26歲吳姓男子，長期失業在家，經常向家人發脾氣亂丟東西，上月吳的父親阻止他亂丟東西，時被兒子抓住，咬掉左耳垂，遭到收押。基隆地檢署今天偵結，依傷害直系血親尊親屬罪嫌起訴吳男；法院並以他有再犯之虞裁定續押。

檢方起訴指出，上月16日上午吳父因擔心吳男亂摔東西會傷及妻子，在制止時被吳男（26歲）抓住，猛咬其左耳，咬下直徑約2公分大小的左耳垂。吳母嚇了一大跳趕緊報警處理。員警到場及逮捕吳男，消防人員將吳父送醫，但仍無法縫合回去，造成永久性傷害。

檢方說，吳男行為獨犯涉犯刑法第280條傷害直系血親尊親屬罪，依法加重其刑至二分之一。

警方指出，吳男長期失業在家，伸手要錢，經常與父親發生口角，上月因和女友分手心情不佳，亂丟東西時咬掉父親左耳垂，當場鮮血直流，當時移送基隆地檢署偵辦後，聲押獲准。警方說，吳男對所犯都交代不清，甚至拒絕回答，又有再犯之虞，罕見被收押。

失業在家啃老亂丟東西被勸阻，咬掉父耳垂起訴續押。本報資料照
失業在家啃老亂丟東西被勸阻，咬掉父耳垂起訴續押。本報資料照

基隆 失業 分手

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