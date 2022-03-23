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台中虐狗男被網搜 警找到人查出原因
台中大甲日南地區傳出男子虐打狗事件，一名男子騎腳踏車直向民宅騎樓被綁住的狗，他拿起自己拖鞋猛打狗，不斷往死裡打，影片今天曝光，網友看到說拳頭都硬了，台中市大甲警分局積極追查，今天查出涉嫌人是52歲男子，將依違反動保法移送台中市動保處裁罰；據了解，男子之妻曾被這隻狗狂吠嚇到跌倒受傷，他一時氣憤才打狗為妻出氣。
大甲警分局獲報，立即成立專案小組全力查緝，調閱監視器影像，鎖定對象，今天通知男子到案說明，後續將檢據相關事證依法移請台中市動保處裁罰。
大甲警分局呼籲，民眾應愛護動物及尊重動物生命，並提醒民眾「動物保護法」已針對虐待動物致死或重傷等行為提高罰鍰及納入刑罰，最高可處100萬元罰鍰或1年以下有期徒刑。民眾切勿因宣洩情緒或其他原因而任意傷害寵物或流浪動物，如發現虐待動物案件，可向各縣（市）政府的動物保護主管機關或單位檢舉。
台中市動保處長林儒良表示，依影片內容，男子觸犯動保法，動保處將派人查看狗有無外傷，依動保法，故意傷害動物，未達動物肢體嚴重殘缺，重要器官喪失或死亡，可罰1萬5000元以上，7萬5000元以下罰鍰。
宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可依刑法函送法辦，處2年以下有期徒刑，或拘役，併科20萬元以上，200萬元以下罰金。
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