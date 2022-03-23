快訊

國民黨宣布提名謝龍介選台南 期待寫民主輪替的歷史

台南又停電了！4550戶受影響 台電緊急搶修

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸指部士官逾假未歸 尋獲時陳屍旅館浴缸

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

旅館示意照。圖／ingimage
旅館示意照。圖／ingimage

陸軍關渡指揮部劉姓士官昨天未按時返營，被家屬通報失蹤，警方獲報展開協尋，昨天晚上在新北市中和區某旅館房間內發現他已明顯死亡；她妻子不敢置信，十分錯愕，警方勘驗現場排除外力侵入，詳細死因尚待檢方相驗。

據調查，36歲劉姓士官昨天早上跟長官請半天假，稱要去醫院看醫生，他妻子以為丈夫正常上班，未過問太多；孰料到了返營時間，指揮部長官發現劉姓士官未歸營，致電詢問家屬，這才知道他失蹤了。

劉男音訊全無，他妻子透過各種方式都聯繫不上，昨天晚上6點半至家附近派出所報失蹤，焦急說「我丈夫不見了」；警方循線調閱監視器，於晚上7點多發現劉男中午近12點時手提塑膠袋，隻身走進中和區某旅館就沒有再出來，立刻派員了解。

警方趕抵請旅館人員開門，孰料為時已晚，入屋發現劉男坐躺在廁所浴缸，明顯死亡。警方拉起封鎖線採證，經查死者身體無外傷，排除外力因素，事後報請檢察官相驗，釐清確切死因。

警方通知家屬指認死者，他妻子到場後悲痛萬分，表示早上還看到他，怎麼就這樣離開了。

據悉，死者生前在陸軍關渡指揮部服務，軍階為中士；他個性單純，沒有精神疾病史，惟未留遺書，輕生原因尚不明。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

失蹤 陸軍

延伸閱讀

陸軍火箭營電腦失竊傳內鬼 六軍團：有證據會查辦到底

撞死老婦人肇逃又焚車滅證 26歲國軍士官聲押獲准

陸軍士官苗栗酒駕肇事致死 教準部：撤職配合檢警調查

苗栗婦遭撞死 陸軍士官酒駕肇逃燒車滅證遭聲押

相關新聞

戴寧戒護奔喪畫面曝！銬手腳爬進靈堂 抱母痛哭喊保重

嘉義市議員戴寧的父親戴建三20日過世，委任律師陳澤嘉提出願以150萬具保，讓戴寧交保協助後事，但遭駁回，戴寧直到昨天律見...

公車疑未注意乘客上車關門起步 女摔落...右腿遭碾過

鄭姓男子今天上午駕駛公車在台北市南港區戶政事務所靠站，疑未注意乘客上車就關門起步，曾姓女子上車時被車門夾到摔落，腿部遭公...

陳之漢退出三重館經營 忽必烈健身館控訴館長言論不實

知名網紅「館長」陳之漢近日宣布，成吉思汗集團將自4月退出新北市「三重館」健身房經營，原因是加盟店違約。忽必烈健身館有限公...

台中虐狗男被網搜 警找到人查出原因

台中大甲日南地區傳出男子虐打狗事件，一名男子騎腳踏車直向民宅騎樓被綁住的狗，他拿起自己拖鞋猛打狗，不斷往死裡打，影片今天...

陸指部士官逾假未歸 尋獲時陳屍旅館浴缸

陸軍關渡指揮部劉姓士官昨天未按時返營，被家屬通報失蹤，警方獲報展開協尋，昨天晚上在新北市中和區某旅館房間內發現他已明顯死...

高雄海產店招牌橫阻人行道 路霸明示「義警聯絡處」

高雄市小港區某海產店的招牌印著「義警聯絡處」，大剌剌違規擺設在人行道上，遭檢舉「路霸」行為，高雄市警方接獲檢舉，今天上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。