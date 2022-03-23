陸指部士官逾假未歸 尋獲時陳屍旅館浴缸

旅館示意照。圖／ingimage

陸軍關渡指揮部劉姓士官昨天未按時返營，被家屬通報失蹤，警方獲報展開協尋，昨天晚上在新北市中和區某旅館房間內發現他已明顯死亡；她妻子不敢置信，十分錯愕，警方勘驗現場排除外力侵入，詳細死因尚待檢方相驗。

據調查，36歲劉姓士官昨天早上跟長官請半天假，稱要去醫院看醫生，他妻子以為丈夫正常上班，未過問太多；孰料到了返營時間，指揮部長官發現劉姓士官未歸營，致電詢問家屬，這才知道他失蹤了。

劉男音訊全無，他妻子透過各種方式都聯繫不上，昨天晚上6點半至家附近派出所報失蹤，焦急說「我丈夫不見了」；警方循線調閱監視器，於晚上7點多發現劉男中午近12點時手提塑膠袋，隻身走進中和區某旅館就沒有再出來，立刻派員了解。

警方趕抵請旅館人員開門，孰料為時已晚，入屋發現劉男坐躺在廁所浴缸，明顯死亡。警方拉起封鎖線採證，經查死者身體無外傷，排除外力因素，事後報請檢察官相驗，釐清確切死因。

警方通知家屬指認死者，他妻子到場後悲痛萬分，表示早上還看到他，怎麼就這樣離開了。

據悉，死者生前在陸軍關渡指揮部服務，軍階為中士；他個性單純，沒有精神疾病史，惟未留遺書，輕生原因尚不明。

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