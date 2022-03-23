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桃園外送員怕爆檢舉達人 偷路邊事故車牌自用被警逮

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名外送員因為多次上路違規被檢舉，擔心駕照被吊扣，竟異想天開竊取路邊事故汽機車的車牌，掛在自己的機車上，企圖藉此躲避舉發，結果昨天晚上被巡邏員警發現懸掛贓車牌，含車箱內共4張贓車牌全都被查獲，警詢後全案依竊盜罪嫌移送法辦。

桃園警分局指出，青溪派出所員警江桓瑜及洪紹華昨天晚上7時許巡邏，在桃園區三民路一段發現一輛重機車懸掛失竊車牌，立刻將騎士攔停盤查。

警方詢問車牌來源。騎士王姓男子（20歲）起初辯稱車牌是朋友的，不知道已報失竊，但員警盤查到一半，又在機車置物箱內找到2面汽車、1面機車車牌，全都是在桃園市被報失竊的贓車牌，全案依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據了解，王男平時從事外送工作，為趕時間多次交通違規被檢舉告發，甚至因而被記點，疑似擔心駕照被吊扣，才異想天開拔取路旁事故車輛車牌懸掛自己機車，藉此規避交通舉發，以為車輛報廢後車牌便無人使用，卻沒想到已經觸法，荒唐行徑令員警哭笑不得。

王男從事外送工作，因多次被檢舉交通違規，擔心駕照被吊扣，竟異想天開拔路邊事故車牌自用，讓員警哭笑不得，竊盜罪送辦。記者楊湛華／翻攝
王男從事外送工作，因多次被檢舉交通違規，擔心駕照被吊扣，竟異想天開拔路邊事故車牌自用，讓員警哭笑不得，竊盜罪送辦。記者楊湛華／翻攝

桃園 贓車 外送員

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