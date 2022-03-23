戴寧戒護奔喪畫面曝！銬手腳爬進靈堂 抱母痛哭喊保重

嘉義市議員戴寧的父親戴建三20日過世，委任律師陳澤嘉提出願以150萬具保，讓戴寧交保協助後事，但遭駁回，戴寧直到昨天律見才得知父親死訊，申請今一早戒護奔喪，據了解，嘉義看守所約6點就帶她回中正路老家，戴寧帶手銬、腳鐐一路爬進靈堂，短暫停留15分鐘，離去母親抱她痛哭，互喊保重，令人鼻酸。

嘉市議員戴寧今天戒護返家奔喪，不顧帶著手銬、腳鐐，跪著爬進靈堂。圖／民眾提供

戴建三靈堂設在中正路老家，看守所戒護戴寧，未知會在地警方協助戒護，調派3名女戒護員及2名男戒護員，開著租用的1輛廂型車，開往嘉市區中正路戴寧住家，在父親靈前上香，因其住家離菜市場近，為免上手銬腳鐐的戴寧被親友鄰人鄉親關切，停留15分祭拜。

據了解，戴寧全程都崩潰流淚，尤其進家門，只能不顧戴著手銬、腳鐐，跪著爬進靈堂，並跪著祭拜父親靈位，由於屬羈押禁見，無法跟其他家人交談，但離去時，母親忍不住緊抱她，戴寧強忍情緒，互相喊要保重，在場者都相當不捨。

嘉義看守所說，戴寧昨天得知父親死訊，食不下嚥，清晨胃口也不好，情緒低落哀傷，奔喪回家後，情緒較平穩，所方密切觀察戴寧身心狀況，將啟動心理輔導，戴寧犯重罪收押禁見，安排1名女收容人關在同一間舍房。