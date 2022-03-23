陳之漢退出三重館經營 忽必烈健身館控訴館長言論不實

知名網紅「館長」陳之漢近日宣布，成吉思汗集團將自4月退出新北市「三重館」健身房經營，原因是加盟店違約。忽必烈健身館有限公司今天則發新聞稿指責「館長」發表不實言論，已委請律師對相關人提起訴訟，捍衛公司權利。

館長陳之漢日前宣布退出三重館經營。圖／翻攝臉書飆捍

館長19日宣布，由於加盟店三重館違約，已經把負責人以及銀行帳戶變更，讓我方無法經營，加上三重館也被抵押跟多家銀行借錢，本公司已經提出法律告訴。

他並且在臉書貼文說，「有些話我想講清楚，有人趁三重館我退出經營，開始汙衊我會倒店，或是讓會員求償無門。我再講一次，三重館被拿去借錢，戶頭跟錢也被他拿走。」

他且強調「如三重館負責人不賠償，由我陳之漢一人承擔，絕不會讓會員損失一分一毛」、「4月初我們會退出經營，在這一段時間可至三重館詢問，如三重館不退費，4月後可至新莊館，簽債權轉移文書，然後由我本人退款給你。」

館長表示，請勿相信外面造謠抹黑，今年還會有開新場館的計畫，承租的時候再跟大家報告，謝謝你們。

今天忽必烈健身館有限公司則發新聞稿，指出陳之漢及其所屬團隊僅受委託負責現場運營，陳之漢自110年6月起多次於直播平台及FACEBOOK社群平台，發表不實言論中傷本公司，本公司已委請律師對相關人提起訴訟，捍衛本公司權利。