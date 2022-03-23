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陳之漢退出三重館經營 忽必烈健身館控訴館長言論不實

聯合報 / 記者林昭彰曾伯愷／新北即時報導

知名網紅「館長陳之漢近日宣布，成吉思汗集團將自4月退出新北市「三重館」健身房經營，原因是加盟店違約。忽必烈健身館有限公司今天則發新聞稿指責「館長」發表不實言論，已委請律師對相關人提起訴訟，捍衛公司權利。

館長陳之漢日前宣布退出三重館經營。圖／翻攝臉書飆捍
館長陳之漢日前宣布退出三重館經營。圖／翻攝臉書飆捍

館長19日宣布，由於加盟店三重館違約，已經把負責人以及銀行帳戶變更，讓我方無法經營，加上三重館也被抵押跟多家銀行借錢，本公司已經提出法律告訴。

他並且在臉書貼文說，「有些話我想講清楚，有人趁三重館我退出經營，開始汙衊我會倒店，或是讓會員求償無門。我再講一次，三重館被拿去借錢，戶頭跟錢也被他拿走。」

他且強調「如三重館負責人不賠償，由我陳之漢一人承擔，絕不會讓會員損失一分一毛」、「4月初我們會退出經營，在這一段時間可至三重館詢問，如三重館不退費，4月後可至新莊館，簽債權轉移文書，然後由我本人退款給你。」

館長表示，請勿相信外面造謠抹黑，今年還會有開新場館的計畫，承租的時候再跟大家報告，謝謝你們。

今天忽必烈健身館有限公司則發新聞稿，指出陳之漢及其所屬團隊僅受委託負責現場運營，陳之漢自110年6月起多次於直播平台及FACEBOOK社群平台，發表不實言論中傷本公司，本公司已委請律師對相關人提起訴訟，捍衛本公司權利。

忽必烈健身館有限公司且承諾對往來廠商應付款項及所屬員工之薪資，未有拖欠，日後亦同。並已尋妥專業經營團隊，於陳之漢及其所屬團隊退出經營後於原址繼續經營，會員權益不受影響。

館長陳之漢在臉書貼文說名原委。圖／翻攝臉書飆捍
館長陳之漢在臉書貼文說名原委。圖／翻攝臉書飆捍
忽必烈健身館有限公司今天發新聞稿指責「館長」發表不實言論，已委請律師對相關人提起訴訟。記者林昭彰／翻攝
忽必烈健身館有限公司今天發新聞稿指責「館長」發表不實言論，已委請律師對相關人提起訴訟。記者林昭彰／翻攝

陳之漢 健身 館長

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