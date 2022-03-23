高雄海產店招牌橫阻人行道 路霸明示「義警聯絡處」

高雄市小港區宏平路某海產店招牌阻道，招牌上另印「義警聯絡處」也惹議。記者林保光／翻攝

高雄市小港區某海產店的招牌印著「義警聯絡處」，大剌剌違規擺設在人行道上，遭檢舉「路霸」行為，高雄市警方接獲檢舉，今天上午派員取締，對店家開罰。據警方了解，海產店不是義警，只因體恤義警朋友的辛勞，才在招牌上加印義警聯絡處，店家已移除違規擺設的招牌，避免惹議。

由於最近1名波蘭籍記者在推特上，貼高雄機車行駛人行道上，引起高雄市長陳其邁「震怒」，要求警方強力取締人行道上騎機車，有人便認為人行道騎車違規，但常見商家招牌阻擋人行道，認為路霸行為卻沒取締，才將高雄市小港區宏平路某海產店「義警聯絡處」的招牌照片貼上網路，質疑「義警可以把人行道圍成這樣？」。

高雄市警小港分局漢民派出所接獲檢舉，今天上午9點35分立即前往了解，發現海產店的招牌占用公用道路，立即對店家開罰單。依道路交通管理處理條例，在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通，可處1200元至2400元罰鍰。