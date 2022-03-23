快訊

直播／本土+2例分布雙北 境外95例自越南入境最多

和平院區護理師染疫延燒 讀國中小孩確診、校方急快篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄海產店招牌橫阻人行道 路霸明示「義警聯絡處」

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市小港區宏平路某海產店招牌阻道，招牌上另印「義警聯絡處」也惹議。記者林保光／翻攝
高雄市小港區宏平路某海產店招牌阻道，招牌上另印「義警聯絡處」也惹議。記者林保光／翻攝

高雄市小港區某海產店的招牌印著「義警聯絡處」，大剌剌違規擺設在人行道上，遭檢舉「路霸」行為，高雄市警方接獲檢舉，今天上午派員取締，對店家開罰。據警方了解，海產店不是義警，只因體恤義警朋友的辛勞，才在招牌上加印義警聯絡處，店家已移除違規擺設的招牌，避免惹議。

由於最近1名波蘭籍記者在推特上，貼高雄機車行駛人行道上，引起高雄市長陳其邁「震怒」，要求警方強力取締人行道上騎機車，有人便認為人行道騎車違規，但常見商家招牌阻擋人行道，認為路霸行為卻沒取締，才將高雄市小港區宏平路某海產店「義警聯絡處」的招牌照片貼上網路，質疑「義警可以把人行道圍成這樣？」。

高雄市警小港分局漢民派出所接獲檢舉，今天上午9點35分立即前往了解，發現海產店的招牌占用公用道路，立即對店家開罰單。依道路交通管理處理條例，在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通，可處1200元至2400元罰鍰。

警方表示，海產店老闆並沒義警身分，只是漢民所義警分隊員的朋友，老闆因體恤朋友當義警相當辛勞，才在招牌另加印「義警聯絡處」字樣，店方受取締後也即移除招牌。

高雄市警小港分局取締海產店路霸行為，店方立即移除招牌。記者林保光／翻攝
高雄市警小港分局取締海產店路霸行為，店方立即移除招牌。記者林保光／翻攝

人行道 高雄市

延伸閱讀

高雄機車騎乘人行道 議員也難守法 盼漸進式改善

日官方認證台灣交通亂象「車輛優先」 網嘆：實在丟臉

讓「人民有感」新北警長黃宗仁感謝土城義警、民防

汐止義警、民防大會師 新北警局長慰勉

相關新聞

嘉義看守所戒護上手銬腳鐐 戴寧回家奔父喪

嘉義市議員戴寧的父親戴建三日前過世，委任律師陳澤嘉提出願以150萬具保，盼同意收押中的戴寧交保協助後事，嘉義地院合議庭駁...

影／蒙古籍貨輪台中外海沈沒 7船員獲救、1台船員失蹤

蒙古籍貨輪「PRESTIGE」昨下午因主機故障，後來船身傾斜在台中外海沉沒，船上8名船員跳海求生，附近的日籍貨輪先救5人...

高雄海產店招牌橫阻人行道 路霸明示「義警聯絡處」

高雄市小港區某海產店的招牌印著「義警聯絡處」，大剌剌違規擺設在人行道上，遭檢舉「路霸」行為，高雄市警方接獲檢舉，今天上午...

影／北市大樓冷氣機爆炸引大火 消防員一早衝現場救人

台北市中山北路、市民大道口一棟12層高大樓今天早上火警，火勢之大引起內部住戶逃生，接近100位消防員集合衝現場救火，順利...

16歲少年偷車載友兜風 跨縣市騎百公里讓警傻眼

雲林縣有2青少年，分別為16歲、17歲，國中畢業後未就學，日前中午相約在外吃飯，見斗南火車站附近有一輛未拔鑰匙的機車，便...

影／15天要吃86萬健康食品？七旬婦險中詐騙陷阱

台中市七旬王姓婦人平常有吃健康食品習慣，但費用都是由家人支付，18日時接獲自稱「行員兼直銷業務」電話，告知需繳86萬元尾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。