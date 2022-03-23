影／北市大樓冷氣機爆炸引大火 消防員一早衝現場救人

台北市中山北路、市民大道口一棟12層高大樓今天早上火警，火勢之大引起內部住戶逃生，接近100位消防員集合衝現場救火，順利救出19人，疏散40人，無人傷亡。警消發現起火點位於5樓的室外冷氣機，還在跟林姓屋主釐清冷氣機爆炸原因。

77歲林姓屋主是早上10點在家聽到冷氣機爆炸聲，前往查看發現火勢已不可收拾，立刻打119報案，台北市消防局出動32輛救護車，集結在中山北路、市民大道、華陰街上救火。

消防員到場發現起火點明顯在5樓，5樓以上還有住戶受困，立即利用雲梯車將高樓層的住戶救出，有幾位高齡住戶被救下時神情慌張，坐在椅上戴上氧氣面罩休息。