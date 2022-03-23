蘆洲公寓違建被查獲賭場 公安疑慮強制拆除

新北市蘆洲區九芎街某公寓1樓後側加蓋鐵皮屋，今年初被查獲由高姓男子經營天九牌賭場，警方事後提報市政府公共安全聯合稽查小組，會勘確認是有公安疑慮的違建列為優先拆除目標，日前已由屋主自行拆除完畢。

新北市刑事警察大隊偵二隊會同蘆洲警分局偵查隊，1月24日凌晨持搜索票破獲九芎街這處天九牌賭場，查扣抽頭金9萬2600元及賭資18萬9500元等證物，事後員警再到現場拍照採證提報給市政府，屋內竟又擺設1桌麻將。