冒充郵局教解除購物會員 婦人匯款又買點數遇騙
陳姓婦人接獲詐騙電話，稱因電腦遭駭客入侵，令她成為某購物平台的會員，要她匯款解除平台會員資格；陳婦信以為真，到超商匯出3萬元以後不能再繼續匯款，詐騙集團又冒充郵局人員，要她購買遊戲點數來取消會員資格。警方據報，發現是騙局，才趕緊阻止陳婦再繼續受騙。
警方指出，3月21日晚間9點多，63歲的陳姓婦人到高雄市前鎮區某超商，要購買3萬元遊戲點數，店員懷疑她受騙，才趕緊報警協助。
前鎮警分局瑞隆派出所員警到場，詢問陳婦為何要買大金額的遊戲點數，陳婦當時還與自稱郵局人員通話，巡佐楊昭男直覺陳婦受騙，馬上接過陳婦的電話，表明警察身分與對方交談，對方自稱是郵局人員，但楊昭男問他是哪縣市的郵局，並要對方說出名字，質問郵局人員怎麼會夜裡打電話，對方支吾其詞，立即掛斷電話。
警方詢問陳婦的遭遇，陳婦稱她接到陌生電話，說購物平台遭駭客入侵，她成為平台會員，要取消會員必須先匯款，她已匯出3萬元，但因自動櫃員機有匯款上限限制，她無法再匯款，便有自稱「郵局人員」的人才打電話給她，要她改買3萬元遊戲點數，才可以取消會員。陳婦發覺受騙，先前已匯出的3萬元已拿不回。
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