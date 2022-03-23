假冒舊友誆騙借急 婦險遭詐5萬7

新北市新莊區鍾姓婦人，日前接到詐欺集團假冒陳姓舊友來電，誆以急需5萬多元應急，鐘婦未查異狀，到銀行準備匯款，所幸行員與警方及時攔阻詐騙。新莊警統計，從1月至今，轄內成功阻詐21件，保住民眾辛苦錢。提醒民眾接到可疑來電，可撥打165反詐騙專線或110報案查證，防止受騙上當。

據了解，新北市新莊區35歲鍾姓婦人，日前接到一通自稱是陳姓舊友來電，對方誆以生活困難，急需向她借款5萬7000元台幣應急，由於對方聲音神似陳姓舊友，鍾婦沒多方確認，急忙來到新莊區中華路二段一家銀行準備匯款。

行員見鍾婦神情緊張詢問匯款用途，只見鍾婦焦急回說「是我…認識很久的友人…要借的」，行員見鐘婦狀態頗異，趕緊向轄區警通報。經轄區警趕抵，了解鍾婦匯款目的之後，直問鐘婦「妳怎麼確認是她？」還是妳要再查證一下，鍾婦原本堅持要匯，經警以案例成功勸阻鍾婦匯款。

新莊警表示，根據統計，轄內自今年1月迄今，金融機構行員主動通報攔阻防詐成功有16件、超商店員通報有5件，再加上新莊警方破獲攔阻案件，總計攔阻防詐金額達新台幣1024萬8000元，成功守護民眾的辛苦錢。新莊警分局長林温柔，特地前往協助阻詐的金融機構、連鎖超商，致贈感謝狀及宣導品。