嘉義看守所戒護上手銬腳鐐 戴寧回家奔父喪

嘉義市議員戴寧的父親戴建三日前過世，委任律師陳澤嘉提出願以150萬具保，盼同意收押中的戴寧交保協助後事，嘉義地院合議庭駁回申請，陳澤嘉昨天到嘉義看守所辦理律見，戴寧聽聞父親的死訊，崩潰痛哭，申請戒護回家奔喪，所方清晨6點調派5名戒護人員，戒護上手銬腳鐐戴寧返家奔喪，在家停留15分祭拜後，7點回到看守所。

看守所戒護戴寧回嘉義市住家奔喪，未知會在地警方協助戒護，調派3名女戒護員及2名男戒護員，開著租用的1輛廂型車，開往嘉市區中正路戴寧住家，在父親靈前上香，因其住家離菜市場近，為免上手銬腳鐐的戴寧被親友鄰人鄉親關切，停留15分祭拜，與母親家人見面後返看守所，

所方說，戴寧昨天得知父親死訊，食不下嚥，清晨胃口也不好，情緒低落哀傷，奔喪回家後，情緒較平穩，所方密切觀察戴寧身心狀況，將啟動心理輔導，戴寧犯重罪收押禁見，安排1名女收容人關在同一間舍房。

嘉義看守所表示，親人喪亡需回家探視，依羈押法，申請核准外出後24小時內返所，通常只准許1次奔喪；嘉義地檢署指出，喪事要戒護回家，依「受刑人及被告返家探視辦法」同一事由以1次為限。