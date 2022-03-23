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16歲少年偷車載友兜風 跨縣市騎百公里讓警傻眼
雲林縣有2青少年，分別為16歲、17歲，國中畢業後未就學，日前中午相約在外吃飯，見斗南火車站附近有一輛未拔鑰匙的機車，便心生歹念將機車騎走，2人一路狂飆，從省道南下進入嘉義，足跡橫跨2個縣市，里程破百公里，讓追查的警員相當傻眼。
機車失主黃姓男子表示，這台新車才剛買不到一年，每天都會騎到斗南火車站轉乘火車通勤，但這次晚上7點要騎車回家時，才發現機車不見了，原以為是記錯外置，但找遍整條路都沒看到車，才驚覺被偷，嚇到趕緊找警方協助。
警方調閱監視器後，發現2名青少年中午12點多偷車後，前座少年戴著黃姓男子的安全帽騎乘機車，先返家拿安全帽給後座17歲少年戴。之後就沿省道一路騎著贓車到嘉義，途經大林、民雄、嘉義市、中埔、水上、太保、六腳、朴子等地，漫無目的到處趴趴走，騎乘路程破百公里，讓警方相當傻眼。
警方專案小組成員沿著2人行駛路線持續追查，在朴子市郊進行地毯式搜索，直到凌晨1點多終於在某路口發現雙載的2名青少年，定睛一看果真是被偷的那輛機車！警方上前攔查才發現犯嫌年僅16歲，被載的友人也才17歲，都是未成年人。
原本只是想出門兜風的2人，不曉得後果會這麼嚴重，除了被開罰無照駕駛6000元、未戴安全帽500元，也依竊盜罪移送少年法庭調查。斗南分局提醒民眾，停放車輛時應上鎖，並注意鑰匙有無拔取下來，避免車輛遭有心人士竊取。
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