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影／15天要吃86萬健康食品？七旬婦險中詐騙陷阱

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬王姓婦人平常有吃健康食品習慣，但費用都是由家人支付，18日時接獲自稱「行員兼直銷業務」電話，告知需繳86萬元尾款，王婦不疑前往銀行匯款，王婦還告知單日金額為6萬多元，所以才會有86萬的金額，但行員怎麼聽都不合理，通知警方到場，確認根本無該行員，順利阻詐。

第一警分局繼中所18日下午3時許，接獲銀行報案，七旬王姓婦人要匯款86萬，疑遭詐騙。有民眾疑似遭詐騙，警員謝孜侑獲報前往，王婦告知，過去吃健康食品，費用由家人支付，實際付款情況並不清楚，但幾日前突然接到自稱是「行員兼直銷業務」的來電，稱她繳納健康食品的尾款，因單日費用為6萬多元，加上不想麻煩家人，所以自行前往銀行匯款。

行員、警員聽到王婦說法後，直覺不合理，單日6萬多元的健康食品的單價未免太高，而且一口氣要匯款86萬，但王婦則回對方是「姊姊朋友的朋友」，還說對方有傳證件照給她，應該不會騙人，不過警員詢問王婦是否見過本人，並請王婦回想對方長相與年紀是否吻合，王婦才想起當初看過的直銷業務長相，與LINE資訊內的證件照並不像。

警員請行員協助調查，對方自稱的銀行是否有該員工，經行員查證後確無該名證件照的員工，王婦才驚覺險被騙86萬，頻頻感謝警員、行員熱心。

第一警分局表示，警方定期至金融機構宣導反詐騙，與銀行間保持密切聯繫，且行員針對可能遭詐騙之客戶落實「關懷提問機制」，第一時間通知轄區員警，與警方攜手合作阻詐騙，順利保住王女血汗錢。

警方呼籲，近年詐騙案件層出不窮，詐騙手法屢遭新聞媒體批露，仍有不少民眾遭詐騙得手，現今社會運用社群軟體交友普遍，提醒民眾在遇到可疑的狀況時，可視情況撥打165防詐騙專線確認，勿聽從指示交付網路銀行帳號，或任意交付現金、帳戶存摺、提款卡密碼等個人專屬資料，避免讓詐團輕易得手。

台中市王姓婦人18日險被詐騙集團以支付健康食品尾款為由，詐騙86萬，幸好行員、警員機警阻詐。圖／第一警分局提供
台中市王姓婦人18日險被詐騙集團以支付健康食品尾款為由，詐騙86萬，幸好行員、警員機警阻詐。圖／第一警分局提供

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