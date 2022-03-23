民眾聞震色變 嘉縣消防特搜隊整備地震警報器救災利器

日本福島外海16日晚間發生規模7.3強震，隔6天，今天凌晨花東地區發生規模6.6有感地震，全台有感，已有54個餘震，許多人被震醒。嘉義縣消防局特搜隊是3月消防署國際救援輪值縣市，縣長翁章梁17日授旗待命出發，未接獲指令赴日，碰上這次強震，隨時待命守護縣民生命安全。

翁章梁視察救援裝備，對地震警報器特別感興趣，特搜隊員將警報器安裝牆上，當地震發生，及時提醒隊員避難，警報器安裝在搜救現場，搜救過程有餘震發生，馬上發出聲響閃光示警。

外界關心地震警報器是否能夠如同住宅及大樓火災警報器普及？方便購買？消防局說，地震警報器是新採購的消防救災器材，與民間使用不同，目前廠商未製造普及。

凌晨嘉縣接連發生4級地震，消防局各分隊漏夜巡查，未傳災情；消防局特搜隊分為指揮組、搜索組、救援組、後勤組及醫療組共5組，成員共23人，除參加消防署辦理國際人道救援訓練、地震災害搜索救援訓練外，每年參加國家防災日大規模震災消防救災動員演練。