影／枯等2小時 新北婦幼3警花守護學童 網友大讚超暖心

新北婦幼隊分隊長劉書安日前帶班巡邏，發現兩名國小學童蹲坐在板橋區江翠國小校門口聊天，原來是家長忘記來接人，二人已枯等一個多小時，3女警陪等一小時才連繫上家長將人帶返家。影片被PO上網後，也讓許多網友大讚，新北婦幼隊真的超暖心

新北婦幼隊分隊長劉書安上周五晚上6時，帶班與女警官瑜軒及韓淳羽一同執行巡邏勤務，駕駛巡邏車行經板橋江翠國小，發現校門口2名國小學童獨自坐在地上，身旁還放著書包與蛇板，一旁也沒有大人及家長陪伴，由於時間已接近晚間8時，學校早就下課放學，讓分隊長劉書安覺得奇怪一同下車關心。

「小朋友，你們怎麼還沒回家？」男童回說，「爸爸還沒來接我，我也連繫不上他。」劉書安等3女警便一起陪著2名男童在校門口等候，同時也想辦法試圖連繫男童家長，盡快到學校來接小朋友回家。

女警一邊守候一邊親切的與男童聊天，安撫他們的不安，男童也不害怕，童言童語聊起來，才知道2人都是江翠國小三、四年級學生，因為平常下課後都跟家長約在校門口等候，那天不知為何卻一等就是好幾個小時，2名男童等不到家長也不吵鬧，就坐在門口地上聊起天，直到被婦幼隊巡邏路過的警花發現。

員警終於連繫到男童家長，原來家長記錯男童下課時間，誤以為男童還要去安親班，才會讓男童獨自在校門口等候，父親最後也急忙騎著機車趕到，頻頻向員警表達謝意，幸好遇上暖心的3位婦幼隊警花，儘管巡邏勤務繁忙，但仍放下手邊工作，親切守護著2名男童，這段影片被PO上網後，也讓許多網友大讚，新北婦幼隊真的超暖心。

負責帶隊的分隊長劉書安，長相清秀亮眼，口條伶俐，多次在鏡頭前宣導防身術，讓人印象深刻，大學唸的是運動健康與休閒學系，因為充滿正義感、又嚮往警察除暴安良，報考100年警察特考，結業後從基層警員做起，勤餘進修從警大研究所畢業。