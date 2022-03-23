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5歲童走失沿街大哭 向路過巡警揮手成功找回媽媽

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名5歲男童昨晚逛街時與母親走失，沿著馬路邊走邊哭，看到在停等紅燈的2名交通警察，害怕之餘仍機敏地揮手求助，吸引警方注意；員警問清楚來向後帶男童原路折返，終於在母子走散的五金行旁發現心急如焚的媽媽，助兩人團圓。

蘆竹警分局指出，蘆竹交通分隊分隊長官于城及警員許文謙等2人昨天晚上巡邏經過蘆竹區忠孝東路一帶，在車陣中停等時，見到人行道上有1名小男童正在向他們揮手，便下車關心，這才得知小男童原來是與媽媽走失。

員警隨即問清楚男童走失的過程，再沿相反的方向，帶著男童返回最後與母親走散的五金行，正巧男童母親也在旁邊的商店焦急找尋，成功助2人團圓；男童看到媽媽，開心的奔上前緊緊抱住她。

警方詢問男童母親得知，兩人昨天晚上外出用餐，之後便至附近的五金行內採購物品，但因她因專心挑選商品，一時疏忽未注意，才與小男童失散，而小男童也誤以為母親丟下自己離開離去，才沿忠孝東路邊走邊哭找媽。

蘆竹分局呼籲，幼童外出，應提高警覺，隨時注意其行動，切勿輕易讓小孩離開視線，以免發生危險。

男童看見母親十分開心，立刻衝上前緊緊擁抱。記者楊湛華／翻攝
男童看見母親十分開心，立刻衝上前緊緊擁抱。記者楊湛華／翻攝
蘆竹分局2名交警等紅燈看見男童揮手，下車詢問後得知他走失，便帶他原路折返，順利找到心焦如焚的母親。記者楊湛華／翻攝
蘆竹分局2名交警等紅燈看見男童揮手，下車詢問後得知他走失，便帶他原路折返，順利找到心焦如焚的母親。記者楊湛華／翻攝

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