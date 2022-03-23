婦迷途進派出所碎念 警耐心比對查出身分並建檔

桃園市一名身障婦人昨天下午趁家人外出上班時偷跑出門，不慎迷路，自行走進大園警分局觀音分駐所念念有詞，員警見她似患精神疾病，便透過當地衛生所逐一查詢轄內列管個案，一一比對後終於得知她的身分，並幫助她與家人團聚，同時也協助指紋建檔，若再次發生同樣情形時，也可迅速查到身分。

大園分局觀音分駐所所長鄒宜國表示，昨天下午2時許有一名婦人獨自走進派出所，不斷說著「想回家、好累」等語，警員江謝廷宇立即上前關心，但因該名婦人身上沒有攜帶證件，僅說自己住在台北，並天馬行空說著一些不著邊際的話語，員警研判她有精神疾病，便試著查詢失蹤人口系統，然而都沒有類似的報案紀錄。

這時員警突然靈機一動，透過衛生所協助查詢精神疾病追蹤關懷個案，一一比對，終於查出該名婦人姓葉，48歲，就住在觀音區金湖里，立即通知家屬前來接人。

葉婦弟弟趕到派出所後頻頻向警方道謝，表示姊姊有精神疾病，經常會趁家人不在時偷跑出門，之前已多次走失，有時還會跑到外縣市，令家人們都十分擔憂，不知該如何是好。